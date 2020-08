Fondsbørsmeddelelse nr. 18/2020

Markant omsætningsvækst og indtjening underbygger cBrains vækststrategi og potentiale





København, 27. august 2020













cBrain er meget tilfreds med regnskabet for 1. halvår 2020, som viser en omsætningsvækst på 25% og en indtjening (EBT) på 20%.

Omsætningen er vokset til 57,3 mio kroner, mod 46,0 mio kroner i 1. halvår 2019, mens indtjening før skat (EBT) er vokset til 11,5 mio kroner, mod 4,9 mio kroner i 2019, svarende til vækst i indtjening (EBT) på 137%.



Specielt bemærkes det, at salget af abonnementer er vokset med 30% og nu udgør 48% af omsætningen, mens eksporten er vokset med 55% og nu udgør 14% af omsætningen.



Tallene underbygger cBrains internationale vækststrategi og viser, at cBrain har potentiale til at lægge sig på en udviklingskurve med højere vækstrater og indtjening end hidtil.



Samtidig underbygger salget af abonnementer, at cBrain har etableret et solidt langsigtet forretningsgrundlag, hvor selskabets F2-produkt leveres som software-as-a-service (SaaS).



En væsentlig del af cBrains omsætning er baseret på de nationale danske SKI-aftaler (Statens og Kommunernes Indkøb Service). Den nyeste SKI 02.19 SaaS-Cloud aftale, som kom i efteråret 2019, har op til 10 års løbetid, og en række kunder har valgt at skifte til den nye aftale.



Som følge heraf har cBrain i 1. halvår indgået rammeaftaler på den nye SKI-aftale, dækkende nye og eksisterende kunder, til en samlet værdi af ca. 250 mio kroner.

På det danske marked har cBrain i første halvår annonceret en aftale med Erhvervsministeriets departement. Det betyder, at 13 ud af 18 af de danske ministerier nu anvender F2 i departementet.

Den fortsatte fremgang på det danske marked er vigtig for den internationale ekspansion.

Mere end 50 danske myndigheder anvender i dag F2, og i foråret har UN igen udnævnt Danmark som det førende land inden for E-government (United Nations E-government survey 2020). Det giver cBrain en meget stærk international referenceposition.

cBrain indledte sidste år et større projekt omkring en digital understøttelse af Miljøstyrelsens processer på tværs af områder som tilskudsadministration, tilladelser samt kontrol og tilsyn.

Dette arbejde, kombineret med at departementerne i både Klimaministeriet og Miljøministeriet også anvender F2, positionerer cBrain godt som digital leverandør i forbindelse med klima og miljø.

Internationalt har cBrain i foråret annonceret 4 ordrer i Tyskland, hvor af de 3 ordrer er på et 2-cifret millionbeløb. Der er tale om rammeaftaler, som skal leveres over det kommende år, og med disse ordrer står cBrain over for et gennembrud på det tyske marked.

For nylig har cBrain endvidere annonceret, at selskabet er kommet på den nationale franske indkøbsaftale. cBrain har desuden leveret sin første aftale til USDA i USA.

cBrain udmeldte i starten af året en forventning om en omsætningsvækst på 12-15% og en indtjening før skat (EBT) på 7-10%.

Foråret viste en rigtig god udvikling, både i relation til ordreindgang og leverancer, hvorfor cBrain i juni opjusterede sine forventninger til en omsætningsvækst på 14-16% for regnskabsåret 2020.

Den positive udvikling er fastholdt hen over sommeren, og i august opjusterede cBrain yderligere sine forventninger til regnskabsåret 2020 til en omsætningsvækst på 16-18%.

Samtidig opjusterede cBrain sine forventninger til indtjening, til en indtjening før skat (EBT) på 8-11%, og har øget sine investeringer i vækst og internationalisering.

cBrain arbejder på en solid pipeline af nye potentielle opgaver. Afhængig af tidspunkt for ordreindgang og leverancehastighed har cBrain mulighed for at øge væksten yderligere i indeværende regnskabsår.

cBrain har betydelige likvide reserver på 50,3 mio kroner, som udgør 37% af selskabets samlede aktiver. cBrain har således den finansielle styrke til, at fastholde sin udviklings- og vækstplan.





Med venlig hilsen

Per Tejs Knudsen, CEO

