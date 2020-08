Valmet Oyj:n lehdistötiedote 27.8.2020 klo 13.00



Valmet toimittaa ITC:n Bhadrachalamin sellutehtaalle Intiaan uuden valkaisimon sekä eräkeiton ja kuitulinjan uudistuksen.

Tilaus sisältyy Valmetin vuoden 2020 kolmannen neljänneksen tilauksiin. Tilauksen arvoa ei julkisteta. Tämän kokoluokan tilauksen arvo on tavallisesti 20–30 miljoonaa euroa. Järjestelmän käyttöönotto on suunniteltu vuodelle 2022.

Bhadrachalamin tehtaan selluntarve on kasvanut kartongintuotannon jatkuvasti laajetessa. Yhtiö on vastikään investoinut Valmetin kartonkikoneeseen , uuteen energiatehokkaaseen soodakattilaan ja tuhkan uuttolaitokseen .

”Valmet on ollut kartonki- ja sellulinjojemme luotettava kumppani, joka on jatkuvasti panostanut tutkimus- ja kehitystyöhön käytettävyyshaasteissa ja muuttuvissa olosuhteissa. Tästä syystä ITC:n johto valitsi uuden valkaisimon toimittajaksi Valmetin”, sanoo ITC Limitedin kartonki- ja erikoispaperidivisioonan johtaja Sanjay Singh.

”Valmet ja ITC ovat panostaneet huolelliseen esisuunnitteluun tavoitteena lisätä tuotantoa, pienentää käyttökustannuksia ja parantaa kuitulinjan käytettävyyttä. Voin tyytyväisenä todeta, että tuloksena syntyi erinomainen prosessiratkaisu, jossa olemassa olevaan laitteistoon yhdistettiin uusinta teknologiaa. Tällä investoinnilla ITC pystyy kasvattamaan selluntuotantoaan, parantamaan sellun laatua ja pienentämään sellutonnin kustannuksia. Tämä projekti on ITC:n ja Valmetin erinomaisen yhteistyön tulosta, ja olemme sitoutuneet jatkossakin tukemaan ITC:tä uusimmalla teknologialla ja paikallisella läsnäololla Intiassa”, sanoo Varun Jain, Valmetin Intian maajohtaja.

Tietoja Valmetin toimituksesta

Valmetin toimitus sisältää uuden valkaisimon, eräkeiton laajennuksen ja kuitulinjan uudistuksen. Toimituslaajuus kattaa päälaitteiston, perussuunnittelun, koulutuksen, tehdaspalvelut ja laitteisiin kuuluvat varaosat. Tämän lisäksi toimitukseen sisältyvät toiminnan luotettavuutta ja tehokkuutta parantavat Valmetin teollisen internetin VII for Pulp Quality -ratkaisut uuteen valkaisimoon.

Tietoa ITC Limited -yrityksestä

ITC Paperboards and Specialty Papers -divisioona on paperi- ja kartonkiliiketoiminnan johtavia toimijoita, joka tarjoaa ratkaisuja monenlaisiin pakkaus- ja viestintätarpeisiin. Teknologian hyödyntämistä korostavasta yhtiöstä on tullut Etelä-Aasian suurin pakkaus- ja painokartonkien valmistaja. ITC Paperboards and Specialty Papers -divisioonalla on kolmessa tuotantolaitoksessa yksitoista konetta, joiden vuotuinen tuotantokapasiteetti on 800 000 tonnia. Lopputuotteita ovat pintaliimatut paino- ja kirjoituspaperit, pintaliimaamattomat paino- ja kirjoituspaperit, kartongit ja pinnoitetut kartongit.

