August 27, 2020 06:25 ET

TILFREDSSTILLENDE FØRSTE HALVÅR 2020

Hovedpunkter fra først halvår 2020

Resultat for perioden på DKK 2,5 mio.

Pengestrømme i alt for perioden på DKK 14,4 mio.

Udbytte fra investeringer på DKK 2,3 mio.

Likvide midler pr. 30. juni 2020 på DKK 22,7 mio., heraf DKK 19,1 mio. i EAC Invest A/S i Danmark, DKK 2.1 mio. i Thailand og DKK 1,5 mio. er bundne likvider i Kina.

Det planlagte omvendte aktiesplit og kapitalnedsættelsen blev gennemført ved aktietilbagekøb af 2.293.589 aktier til en pris på DKK 4 mio. og efterfølgende annullering af aktierne. Omkostninger og besparelser er på niveau med de tidligere udmeldte forventninger.

Selskabet fik i november fuldt medhold i to skattesager i Landsskatteretten, og har som konsekvens heraf fået tidligere opkrævede indkomstskat refunderet inkl. skattetillæg på DKK 16,3 mio. Skattetillægget var ca. DKK 3 mio. højere end det i Årsrapporten udmeldte.

Det er skuffende at Skatteministeriet har valgt at anke sagerne til Landsretten, til trods for alle sager tidligere er vundet. Sagerne er nu samlet til en sag og forventes behandlet 1. halvår 2021.

En salgsproces for vores aktiepost i Zhongbao Drinking Water er indledt og forventes gennemført i 2. halvår 2020.

Forventninger for 2020

Resultat for perioden på omkring DKK 2,5 mio.

Total pengestrøm for året på omkring DKK 15 mio.

Salget af Zhongbao Drinking Water forventes at indbringe et netto provenu på DKK ca. 2,5 mio. i forhold til bogført værdi på DKK 2,0 mio., med en forventet gevinst på omkring DKK 0,5 mio.

Likvide midler pr. 31. december 2020 forventes at være på omkring DKK 23 mio.

Vi fortsætter en aktiv involvering i vores investerede selskaber for at optimere værdien, samtidig med at mulige frasalg undersøges.

Udover salget af Zhongbao Drinking Water forventes ingen andre frasalg at blive afsluttet i 2020.

Der forventes ingen udvikling i skattesagen i indeværende år.

Covid-19 giver usikkerhed om fremtidige dividender fra minoritetsposterne i Kina og Thailand. Dette vil ikke have indflydelse på 2020 resultatet og balancen, men kan få betydning for 2021.

Med venlig hilsen,

EAC Invest A/S

