Selskabsmeddelelse nr. 36

Vejle, 27. august 2020

Halvårsrapport, 1. halvår 2020



Bestyrelsen for Waturu Holding A/S har i dag godkendt halvårsrapporten for første halvår 2020.





Halvårsrapporten er Revideret af Beierholm Revision.



Hovedpunkter fra halvårsregnskabet for 2020:

1. Resultatet anses for tilfredsstillende, idet selskabet i 1. halvår 2020, har været forsinket med lanceringen af produkter.



2. Regnskabets balance indeholder nu værdiansættelsen af Waturu Holdings’ ejerskab af datterselskabet Watgen Medical A/S, som indregnes med 50,3 MDKK i egenkapitalen.

3. Der er afholdt omkostninger til indkøb af delkomponenter samt gennemført investeringer i markedsføringsaktiviteter til lancering af Waturu´s decentrale højeffektive vandvarmer.



4. Der er afholdt løbende driftsomkostninger og investeringer for datterselskabet Aquaturu A/S, der forventes børsnoteret i Q4 2020 på Nasdaq First North Growth Market.

5. Der er afholdt udviklings- og testomkostninger til OEM-produkter indenfor VVS, spildevand samt medico branchen.



Kort og langsigtede forventninger

På trods af den nuværende situation, hvor markederne endnu er påvirket af Covid-19, er bestyrelsen i Waturu Holding A/S tilfreds med udviklingen samt de fremadrettede forretningsmuligheder.

Bestyrelsen fastholder de udmeldte langsigtede forventninger, som er opdateret i selskabsmeddelelse nr. 28, der opjusterer de overordnede omsætningsmål for Waturu Holding A/S fra et forventet omsætningsniveau på mere end 100 millioner kr. i år 2023 til et nyt forventet omsætningsniveau på 140 til 150 millioner kr. i år 2023.

Formand for bestyrelsen, Thomas Marschall, udtaler:

”Grund teknologien i Waturu Holding A/S kan benyttes indenfor en række områder, hvorfor selskabet har stiftet en række datterselskaber indenfor blandt andet Medico samt Aquakultur. Datterselskabet Aquaturu A/S står nu overfor en kapitalisering og kommercialisering, som skal sikre at selskabet kan være med til at gøre produktionen af landbaseret fiske opdræt endnu mere bæredygtigt.

Aquaturu A/S planlægges børsnoteret i Q4 2020 og det bliver spændende at følge den forventede internationale interesse i selskabets produkter.

Som formand vil jeg gerne takke medarbejderne i Waturu koncernen for den flotte indsats i første halvår 2020.

Selskabet igangsætter leverancer af egne produkter samt at OEM-produkter i Q3 2020 og som formand for bestyrelsen, er det mit håb, at de danske politikere vil benytte den grønne omstilling til at trække Danmark ud af krisen.

Vi står i en tid med store udfordringer for økonomien og dermed også for at arbejdspladser forsvinder og at der skal spares i den offentlige service generelt.

I Waturu Holding kan vi med vores vand- og energibesparende produkter, understøtte den grønne omstilling, skabe nye arbejdspladser og være med til at sikre den nødvendige CO2 reduktion. Danmark står i en unik position, hvor vi kan bevise at ny teknologi kan nedsætte CO2 og med et 70% reduktionsmål, som er vedtaget ved lov og som skal indfries inden 2030, kræver det et sats på ny teknologi.

Lad os sammen bevise at energioptimering af ejendomme, kan være medvirkende til at verden ser mod Danmark og vores teknologier.

Den grønne omstilling kan trække Danmark ud af krisen og det vil være godt for skabelsen af nye arbejdspladser, godt for miljøet og godt for Waturu Holding A/S”.



CEO, Toke Reedtz udtaler:



”Første halvår har været fyldt med værdiskabende aktiviteter. Andet halvår vil have fokus på produktion og salg, samt at sikre at Aquaturu A/S samt Watgen Medical A/S børsnoteres. I den forbindelse vil jeg gerne takke for den enorme opbakning selskabet møder fra nye såvel som eksisterende investorer. Personligt har jeg store forventninger til at teknologien i både Aquaturu A/S og Watgen Medical A/S kan gøre en væsentlig forskel.

Waturu Holding A/S har udviklingspotentiale indenfor en række brancher og der arbejdes løbende på udvikling og test af teknologi, som forventeligt kan kommercialiseres i nye datterselskaber. I vores årsrapport beskrev vi blandt andet en mulighed for at udvikle teknologien til at kunne rense drikkevand. Et forretningsområde, som I Danmark ikke har den store opmærksomhed, men som i udlandet har stor fokus.

Der vil ligeledes blive satset på et produkt, som kan sikre vores bygninger mod Legionella. Markedet for sådanne systemer er internationalt og der er allerede afsøgt muligheder for at starte et selskab op i USA med netop det fokus.

I første halvår indgik vi også et samarbejde indenfor rensning af spildevand, en sektor, som kæmper med forøgede nedbørsmængder og krav om mindre udledning af urenset spildevand.”





Halvårsrapporten kan downloades fra selskabets Investor hjemmeside.

Om Waturu Holding A/S

Waturu Holding A/S er en Vejlensisk Greentech-virksomhed, som udvikler innovativ vandteknologi til opvarmning eller behandling af vand, med det fokus at sikre bakteriefrit vand samt nedsætte vand- og energiforbruget til opvarmning af varmt brugsvand i ejendomme og dermed sikre CO2- besparelser. Waturu Holding A/S er hovedaktionær i medico selskabet Watgen Medical A/S samt i teknologiselskabet Aquaturu A/S.

Nasdaq First North Growth Market



