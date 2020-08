MONTRÉAL, 27 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Midland inc. (« Midland ») (TSX-V: MD) a le plaisir d’annoncer la reprise du programme de forage sur Maritime-Cadillac qui était originalement planifié pour le mois de mars et qui avait dû être mis sur pause lors du confinement relié à la pandémie de la COVID-19. La propriété Maritime-Cadillac, qui est en coentreprise entre Mines Agnico Eagle limitée (51%) et (« Agnico Eagle »), et Midland (49%), est située le long de la faille Cadillac.



Ce nouveau programme de forage inclura un sondage d’une longueur de 850 mètres afin de tester l’extension en profondeur le long de la plongée de la zone Dyke Est à une profondeur verticale de 600 mètres.

Un autre sondage d’une longueur de 400 mètres sera complété afin de tester deux zones aurifères parallèles (Zone Sud et Zone Nord), qui avaient été identifiées en forage au sud de la zone Maritime-Cadillac dans un secteur peu travaillé historiquement. Selon les résultats de la première phase, une deuxième phase de forage prévoit pour un programme de 400 mètres.

Cette campagne de forage totalisant 1 650 mètres vient de débuter.

Zone Dyke Est

Cette proposition de forage pour la Zone Dyke Est comprend un sondage de 850 mètres de longueur qui vise l’extension en profondeur (à une profondeur verticale de 600 mètres) et le long de la plongée de quelques sondages historiques ayant recoupé des intersections aurifères sur de larges épaisseurs. Le sondage 141-10-23 avait recoupé une teneur de 1,7 g/t Au sur 37,85 mètres de 311,25 à 349,10 mètres incluant 12,6 g/t Au sur 1,5 mètre entre 329,0 et 330,5 mètres. De plus, le sondage 141-11-31 complété à un peu plus de 100 mètres en dessous du trou 141-10-23 avait retourné un intervalle de 1,7 g/t Au sur 46,4 mètres de 399,0 à 445,4 mètres incluant 21,0 g/t Au sur 1,2 mètre entre 412,8 et 414,0 mètres (voir les communiqués de presse de Midland datant du 27 mai 2010 et du 19 juillet 2011).

Il est à noter que la zone Dyke Est est caractérisée par un essaim de dykes felsiques qui sont encaissés dans des zones de schistes du Groupe de Piché.

Secteur sud de la zone Maritime-Cadillac

Un sondage de 400 mètres de longueur est proposé afin de tester une ouverture significative située entre la Zone Maritime et le secteur foré auparavant par Agnico Eagle en 2006-2007 dans la portion sud de la propriété qui avait rapporté des valeurs aurifères de 9,4 g/t Au sur 1,1 mètre et 8,4 g/t Au sur 1,1 mètre (vraies épaisseurs).

Ce secteur ciblé, qui est situé à environ 400 mètres au sud de la Zone Maritime, est situé à proximité d’une structure (nez de pli). Le forage est planifié pour tester les deux zones connues (Zone Sud et Zone Nord) à des profondeurs verticales respectives de 100 et 200 mètres.

Mise en garde :

Les épaisseurs vraies des intersections en forage rapportées dans ce communiqué ne peuvent être déterminées avec l’information disponible à ce jour, les intervalles sont donc rapportés en longueur-carotte.

À propos de Midland

Midland mise sur l’excellent potentiel minéral du Québec pour faire la découverte de nouveaux gisements d’or, d’éléments du groupe du platine et de métaux usuels de calibre mondial. Midland est fière de compter sur des partenaires renommés tels que Mines Agnico Eagle Limitée, BHP Billiton Canada Inc., Probe Metals Inc., Wallbridge Mining Company Ltd, Minière Osisko inc., SOQUEM inc., le Fonds d’exploration minière du Nuvavik et Mines Abcourt inc. Midland préfère travailler en partenariat et entend conclure rapidement des ententes à cet égard en ce qui concerne ses propriétés nouvellement acquises. La direction évalue actuellement d’autres opportunités et projets afin de bonifier le portfolio de la Société et créer une valeur ajoutée pour ses actionnaires.

Ce communiqué de presse a été préparé par Mario Masson géo., Vice-président Exploration chez Midland et personne qualifiée selon le Règlement 43-101, qui a également approuvé le contenu technique de ce communiqué.

Pour plus d’information, veuillez consulter le site web de Midland ou communiquer avec :

Gino Roger, président et chef de la direction

Tél. : 450 420-5977

Téléc. : 450 420-5978

Courriel : info@midlandexploration.com

Site web : www.explorationmidland.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs qui sont assujettis à des risques connus et inconnus et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents des résultats escomptés. Ces risques et ces incertitudes comprennent ceux décrits dans les rapports périodiques de Midland, notamment dans le rapport annuel ou dans les documents déposés par Midland de temps à autre auprès des autorités de règlementation en valeurs mobilières.

Des photos associées à ce communiqué de presse sont disponibles à :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/48fcffab-cc6c-4a32-95a1-b494a06a29d2/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8ba8edce-3343-41ed-be71-780a1ece9a13/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/bba4a3de-93fd-4129-89da-f3fdaefc6176/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/344589c9-bbbd-450d-8be1-2db6bc8e6d57/fr