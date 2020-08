August 27, 2020 09:00 ET

BRUXELLES, 27 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'opérateur de casinos en ligne et de paris sportifs, 777.be , est heureux d'annoncer que l'équipe féminine de cyclocross Triple 7 a signé un contrat d'un an avec la très prometteuse coureuse Inge van der Heijden. Cette jeune femme de 21 ans remplace Yara Kastelijn qui a rejoint l'équipe Creafin-Fristads après trois ans de cyclisme au sein de la Triple 7.



Avant de rejoindre l'équipe sponsorisée par 777.be, Van der Heijden a été couronnée championne du monde des moins de 23 ans en 2019 et championne nationale dans la même catégorie plus tôt dans l’année. La Triple 7 est montée sur le podium 46 fois au cours de la dernière saison, remportant 16 médailles d'or, 15 médailles d'argent et 15 médailles de bronze.

Van der Heijden déclare depuis le compte Instagram de Triple 7, à propos de l'opportunité de cultiver son talent au sein cette équipe : "Je suis ravie de cette chance. Je pense que c'est l'environnement parfait pour se développer sans pression. J'ai signé un contrat d'un an car j'aimerais garder mes options ouvertes quand je me sentirai prête à assumer un rôle de premier plan”.

Jean-Christophe Choffray, responsable des jeux chez 777.be, ajoute : "777.be est ravi de voir la Triple 7 accueillir une nouvelle jeune femme talentueuse au sein de son équipe. Avec son arrivée, nous nous attendons à voir nos partenariats prospérer sur et en dehors du circuit".

À propos de 777.be

777.be est un site de casino en ligne et d'exploitation de paris sportifs du Casino de Spa, qui existe depuis 1763 et se distingue comme l'un des premiers casinos au monde.

En 2011, le Casino de Spa, qui fait partie du groupe Ardent, a obtenu une licence belge lui permettant de proposer des jeux de casino en ligne via www.casino777.be , suivie quatre ans plus tard d'une licence concernant les paris sportifs via www.bet777.be .

Depuis lors, 777.be a développé et su maintenir une position forte sur le marché belge des jeux en ligne, offrant une large sélection de machines à sous, de jeux de dés, de croupiers en direct, et de multiples options de paris en direct et ceci en avant-première.

https://777.be , Rue Royale 4, 4900 Spa, BELGIUM,