August 27, 2020 09:00 ET

BRUSSEL, Aug. 27, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Online casino- en sportsbookuitbater 777.be kondigt aan dat het Triple 7 vrouwelijke cyclocross team de veelbelovende wielrenner Inge van der Heijden heeft aangetekend voor een eenjarig contract. De 21-jarige vervangt Yara Kastelijn, die verdergaat naar het Creafin-Fristads team na drie jaar veldrijden met de Triple 7.

Voor Van der Heijden zich aansluitte bij het door 777.be gesponserde team, werd ze in 2019 gekroond als O23 Wereldkampioen en werd ze O23 Nationale Kampioen eerder dit jaar. De Triple 7 stonden dit laatste seizoen wel 46 keer op het podium, met 16 gouden, 15 zilveren en 15 bronzen medailles.

Van der Heijden sprak over deze kans om haar talent te ontwikkelen met het team op de Instagram- account van de Triple 7: “Ik ben blij met deze kans. Ik denk dat dit de perfecte omgeving is om te ontwikkelen zonder druk. Ik tekende een eenjarig contract daar ik mijn opties wil openhouden zodra ik me klaar voel om een leidende rol aan te nemen.”

Jean-Christophe Choffray, hoofd van de afdeling Gaming van 777.be, voegde toe: “777.be is enorm blij om de Triple 7 een nieuwe, jonge en getalenteerde vrouw te zien verwelkomen in het team. Met deze toevoeging kijken we ernaar uit om ons partnerverband op en naast de racebaan te zien bloeien.”

Over 777.be

777.be is de online casino en sportsbook operatie van Casino de Spa, dat al sinds 1763 bestaat en daarmee een van de eerste casino's ter wereld is.

In 2011 verkreeg Casino de Spa, deel van de Ardent Group, een Belgische licentie om online casino games aan te bieden via www.casino777.be, wat vier jaar later gevolgd werd door een licentie voor sportweddenschappen via www.bet777.be.

777.be heeft sindsdien een sterke positie behaald en vastgehouden in de Belgische online gaming markt, met een wijd gamma van slotmachines, dice games, live dealers en meerdere pre-live en live wed opties.

