FORM 8.3

IRISH TAKEOVER PANEL

DISCLOSURE UNDER RULE 8.3 OF THE IRISH TAKEOVER PANEL ACT, 1997, TAKEOVER RULES, 2013

DEALINGS BY PERSONS WITH INTERESTS IN RELEVANT SECURITIES REPRESENTING 1% OR MORE

1. KEY INFORMATION

Name of person dealing (Note 1) State Street Global Advisors & Affiliates Company dealt in Aon plc Class of relevant security to which

the dealings being disclosed relate (Note 2) US$0.01 ordinary shares Date of dealing 26th August 2020





2. INTERESTS AND SHORT POSITIONS

(a) Interests and short positions (following dealing) in the class of relevant security dealt in (Note 3)

Long Short Number (%) Number (%) (1) Relevant securities 9,069,087



































































































































3.91719%



(2) Derivatives (other than options) N/A (3) Options and agreements to

purchase/sell N/A Total 9,069,087



































































































































3.91719%





(b) Interests and short positions in relevant securities of the company, other than the class dealt in (Note 3)

Class of relevant security: Long Short Number (%) Number (%) (1) Relevant securities N/A (2) Derivatives (other than options) N/A (3) Options and agreements to purchase/sell N/A Total N/A

3. DEALINGS (Note 4)

(a) Purchases and sales

Purchase/sale Number of relevant securities Price per unit (Note 5) Purchase 5,500 195.44 Purchase 14,000 195.44 Purchase 4,160 195.44 Purchase 1,768 195.44 Purchase 374 195.44 Purchase 84 195.44 Purchase 112 195.44 Purchase 465 195.44 Purchase 14 195.44 Purchase 153 195.44 Sale 13 195.38 Sale 29 195.38 Sale 1,066 195.38 Sale 171 195.38 Sale 2,360 195.38 Sale 20 195.38 Sale 79 195.38 Sale 1,239 195.38 Sale 657 195.38 Sale 23 195.38 Sale 942 195.38 Sale 82 195.38 Sale 835 195.38 Sale 34 195.38 Sale 186 195.38 Sale 13 195.38 Sale 327 195.38 Sale 263 195.38 Sale 10,290 195.38 Sale 1,165 195.38 Sale 28 195.38 Sale 56 195.38 Sale 68 195.38 Sale 37 195.38 Sale 62 195.38 Sale 47 195.38 Sale 94 195.38 Sale 55 195.38 Sale 27 195.38 Sale 88 195.38 Sale 64 195.38 Sale 160 195.38 Sale 808 195.38 Sale 48 195.38 Sale 880 195.38 Sale 220 195.38 Sale 77 195.38 Sale 234 195.38 Sale 381 195.38 Sale 66 195.38 Sale 200 195.38 Sale 251 195.38 Sale 24 195.38 Sale 178 195.38 Sale 86 195.38 Sale 36 195.38 Sale 13 195.38 Sale 854 195.38 Sale 48 195.38 Sale 68 195.38 Sale 62 195.38 Sale 9 195.38 Sale 3,661 195.38 Sale 369 195.38 Sale 42 195.38 Sale 231 195.38 Sale 46 195.38 Sale 182 195.38 Sale 190 195.38 Sale 248 195.38 Sale 50 195.38 Sale 3 195.38 Sale 6,992 195.38 Sale 13,423 195.38 Sale 289 195.38 Sale 510 195.38 Sale 10,451 195.38 Sale 23 195.38 Sale 22 195.38 Sale 380 195.38 Sale 65,803 195.38 Sale 4,726 195.38 Sale 154 195.38 Sale 517 195.38 Sale 6,253 195.38 Sale 66 195.38 Sale 3,408 195.38 Sale 2,023 195.38 Sale 916 195.38 Sale 371 195.38 Sale 93 195.38 Sale 34 195.38 Sale 65 195.38 Sale 1,300 195.38 Sale 635 195.38 Sale 5,074 195.38 Sale 275 195.38 Sale 6,288 195.38 Sale 381 195.38 Sale 14,000 195.44 Sale 20 195.38 Sale 24 195.38 Sale 86 195.38 Sale 295 195.38 Sale 57 195.38 Sale 13 195.38 Sale 76 195.38 Sale 24 195.38 Sale 169 195.38 Sale 75 195.38 Sale 80 195.38 Sale 35 195.38 Sale 97 195.38 Sale 82 195.38 Sale 25 195.38 Sale 53 195.38 Sale 171 195.38 Sale 86 195.38 Sale 18 195.38 Sale 9 195.38 Sale 316 195.38 Sale 33 195.38 Sale 26 195.38 Sale 60 195.38 Sale 1,269 195.38 Sale 92 195.38 Sale 81 195.38 Sale 50 195.38 Sale 78 195.38 Sale 19 195.38 Sale 89 195.38 Sale 87 195.38 Sale 117 195.38 Sale 182 195.38 Sale 570 195.38 Sale 385 195.44 Sale 3,336 195.44 Sale 215 195.38 Sale 1,967 195.38 Sale 2,972 195.38 Sale 5,142 195.38 Sale 89 195.38 Sale 21 195.38 Sale 6 195.38 Sale 12 195.38 Sale 52 195.38 Sale 74 195.38 Sale 84 195.38 Sale 57 195.38 Sale 263 195.38 Sale 232 195.38 Sale 299 195.38 Sale 249 195.38 Sale 27 195.38 Sale 1,098 195.38 Sale 50 195.38 Sale 74 195.38 Sale 47 195.38 Sale 91 195.38 Sale 922 195.38 Sale 27 195.38 Sale 26 195.38 Sale 87 195.38 Sale 72 195.38 Sale 77 195.38 Sale 50 195.38 Sale 1,229 195.38 Sale 314 195.38 Sale 93 195.38 Sale 37 195.38 Sale 5 195.38 Sale 3,669 195.38 Sale 3 195.38 Sale 44 195.38 Sale 552 195.38 Sale 600 195.38 Sale 473 195.38 Sale 200 195.44 Sale 84 195.38 Sale 45 195.38 Sale 57 195.38 Sale 59 195.38 Sale 15 195.38 Sale 259 195.38 Sale 6 195.38 Sale 86 195.38 Sale 1 195.38 Sale 14 195.38 Sale 52 195.38 Sale 51 195.38 Sale 924 195.38 Sale 695 195.38 Sale 30 195.38 Sale 2,950 195.43 Sale 588 195.38 Sale 28 195.38 Sale 70 195.38 Sale 67 195.38 Sale 82 195.38 Sale 35 195.38 Sale 138 195.38 Sale 45 195.38







(b) Derivatives transactions (other than options transactions)

Product name,

e.g. CFD Nature of transaction



(Note 6) Number of relevant securities



(Note 7) Price per unit



(Note 5) N/A



(c) Options transactions in respect of existing relevant securities

(i) Writing, selling, purchasing or varying

Product name,

e.g. call option Writing, selling,

purchasing

varying etc. Number of

securities to which

the option relates

(Note 7) Exercise

price Type, e.g.

American,

European etc. Expiry

date Option money

paid/received

per unit (Note 5) N/A

(ii) Exercising

Product name,

e.g. call option Number of securities Exercise price per

unit (Note 5) N/A

(d) Other dealings (including transactions in respect of new securities) (Note 4)

Nature of transaction

(Note 8) Details Price per unit

(if applicable) (Note 5) N/A

4. OTHER INFORMATION

Agreements, arrangements or understandings relating to options or derivatives

Full details of any agreement, arrangement or understanding between the person disclosing and any other person relating to the voting rights of any relevant securities under any option referred to on this form or relating to the voting rights or future acquisition or disposal of any relevant securities to which any derivative referred to on this form is referenced. If none, this should be stated. N/A