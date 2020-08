August 27, 2020 11:40 ET

August 27, 2020 11:40 ET

Faits marquants premier semestre 2020 :

Aucun impact COVID-19 sur les revenus locatifs, impact limité sur le planning des chantiers en cours ;

Vente à Belfius Insurance de 100% des actions de MC 2 Development SA, la société qui construit actuellement le nouveau centre d’activités d’ING à Louvain-la-Neuve. Le transfert des actions se fera après l’occupation par ING et le paiement du premier loyer, prévus en décembre 2021 ;

Development SA, la société qui construit actuellement le nouveau centre d’activités d’ING à Louvain-la-Neuve. Le transfert des actions se fera après l’occupation par ING et le paiement du premier loyer, prévus en décembre 2021 Emprunt obligataire de € 43,8 millions remboursé le 19 février 2020, partiellement avec des ressources propres provenant de la vente du SAS Golf Hôtel de Chantilly, et partiellement avec un financement par Patronale Life ;

Diminution de la dette à € 53,3 millions avec un ratio LTV de 43,3% ;

Le taux d’occupation du portefeuille immobilier au 30 juin 2020 s’élève à 83,74%, une diminution de 7,8% par rapport au 31 décembre 2019, suite au départ d’Unilever de l’immeuble NETWORKS Forest (précédemment Diamond Building) ;

Les revenus locatifs s’élèvent à € 1,9 million, une légère augmentation par rapport à € 1,8 million au 30 juin 2019 ;

Le résultat net consolidé (IFRS) du premier semestre 2020 affiche une perte de € 2,18 millions, contre une perte de € 3,14 millions au 30 juin 2019 ;

Au 30 juin 2020 la valeur du portefeuille immobilier s’élevait à € 87,49 millions, sur un bilan total de

€ 117,7 millions ;

€ 117,7 millions ; L’Actif Net Comptable par action s’élève à € 3,87 au 30 juin 2020 ;

Au second semestre 2020 la commercialisation de NETWORKS Gent et NETWORKS NØR se poursuivra.

Pour plus d’informations, contactez :

Banimmo NV Laurent Calonne Werner Van Walle

Bischoffsheim 33 CEO Président du conseil d’administration

B-1000 Bruxelles laurent.calonne@banimmo.be Werner.VanWalle@patronale-life.be

T +32 2 710 53 11



Ce communiqué est disponible sur le site web de la société www.banimmo.be

A propos de Banimmo

Banimmo se profile comme un acteur capable de produire ou transformer un actif immobilier tertiaire ainsi que de construire des immeubles build-to-suit répondant tant aux exigences et critères les plus stricts des investisseurs finaux qu’aux souhaits des locataires.

Le portefeuille immobilier actuel porte sur environ 38.500 m² de surfaces développées et environ 281.000 m² à développer.

Pièce jointe