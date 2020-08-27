加州聖荷西, Aug. 28, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pulse Secure 今天宣佈用於其 Network Access Control (NAC) 解決方案的新功能 Pulse Policy Secure (PPS)，該功能可提高端點及物聯網裝置的可見度、合規性、補救及威脅回應，以滿足機構在僱員及其裝置重返混合工作場所後對遙距工作靈活性日漸增加的需求。



Pulse Policy Secure (PPS) 是企業級的 NAC 解決方案，可輕鬆部署、管理和擴展，並可單獨購入或作為 Pulse Access Suite Plus 的一部分獲得。新版本包括 30 多個新功能及改良功能，例如支援額外端點檢測和回應 (EDR)，以及包括 McAfee 和 Nozomi 在內的物聯網／營運技術供應商。

隨著企業逐步開放更多經改進及保持社交距離的工作環境，以及加快多雲端和混合 IT 資源的使用速度，機構因為端點及物聯網裝置暴露而出現的攻擊向量及漏洞增多。為確保當今混合工作環境中的用戶效率及資訊安全，需要對託管及非託管裝置進行更多監督、擴大端點合規性及補救功能，以及統一遠程和內部存取控制的方式。

Cybersecurity Insider 的《 2020 Endpoint and IoT Zero Trust Security Report 》指出以下調查結果：*

在過去 12 個月，66% 的受訪者表示，端點及物聯網安全事件造成的影響從「增加變為顯著增加」，而前 3 位為惡意軟件、不安全網絡及遠程存取，以及受威脅的憑證／強度較弱的驗證。

50% 的受訪者預計其機構在未來 12 個月，「很可能」會因端點或物聯網內發起的攻擊而受到威脅。

在發現、識別及回應存取其網絡和雲端資源的未知、非託管或不安全裝置上，48% 的受訪者擁有的方式為「中等至不可能」。

Modern Network Access Control 解決方案提供了代理和無代理可見度、背景存取政策控制和整合威脅回應功能，可防止端點暴露導致身份被盜、被惡意軟件和網絡威脅。受監管的行業（例如金融服務和醫療保健）在執行端點合規性和隔離物聯網存取方面需要特別努力。

IDC 的最新市場報告指出，NAC 是一個主流市場，預計到 2024 年將增長 10.7%，達到 19 億美元。** NAC 已從准入控制工具演變為可實現實時、內部端點、流動和物聯網裝置發現、評估、執行和補救功能。在此報告中，作為混合 NAC 供應商的 Pulse Secure 在全球市場佔有率中名列前三，提供以 802.1X、非 802.1x 代理為本的無代理功能。此報告的「Who Shaped the Year」部分重點介紹了 Pulse Secure 的功能： ***

「Pulse Policy Secure (NAC) 提供全面的功能範圍，包括 802.1X 和非 802.1X、代理和無代理客戶端，以及使用 UEBA 的網絡配置，讓企業可靈活在整個混合 IT 環境中進行部署。這使 Pulse Secure 的 NAC 成為支援各種用例的理想選擇，例如：僅可見度、功能齊全的 802.1X、以代理為本的 BYOD（提供流動 VPN 和 MDM），以及無代理訪客、物聯網和 IT/OT 安全性。NAC 擁有內置的 RADIUS 伺服器、高性能設備（多達 50,000 個並行時段）、集中式管理（多達 400 個設備），以及生態系統整合，這些功能均有助 NAC 實現可擴展性和互操作性。

作為與 Cisco、Fortinet 和 HP 競爭的 Secure Access 平台，Pulse Secure 提供單獨或作為混合 IT 整合套件提供的解決方案組合。Pulse Secure 提供 IDC 認可的所有三種主要安全存取技術：VPN、NAC 和 SDP。透過統一的客戶端、設備、管理和規則引擎，此交叉功能允許在任何解決方案的組合中設定企業政策。隨著大流行疫情迫使機構優先考慮數量不斷增長的遠程工作僱員的安全，Pulse Secure 能夠提供全面的解決方案集，而無需犧牲對內部安全的持續需求。」

IDC 安全團隊的高級研究分析師 Peter Finale 說：「除了裝置可見度和存取實施外，現代 NAC 解決方案正日益成為多方面安全存取計劃的關鍵組成部分，既支援多種重要用途，又透過與其他安全技術的關鍵整合來增加價值。Pulse Secure 在 Secure Access 平台參與者中獨樹一幟，可提供廣泛的混合 NAC 功能、裝置智能、可擴展性和關鍵整合，同時在所有 NAC、VPN 和 SDP 解決方案中提供出色用戶體驗、端點安全性和存取管理。」

新功能增強了端點合規性

Pulse Secure 產品組合解決方案總監 Ganesh Nakhawa 說：「Pulse Secure NAC 的最新版本在提供企業級功能的同時，繼續提高我們的部署、可用性和威脅回應能力。我們獨特的方式可在流動、網絡和雲端環境提供統一的端點合規性和受保護的連接功能，不論僱員在哪裡工作，機構都可以降低端點和物聯網安全風險，同時保持工作效率。」

Pulse Secure 提供各種 Secure Access 解決方案組合，它們可提供出色的可用性、可見度和 Zero Trust 政策編排，讓用戶和裝置能夠在分散的網絡和雲端環境中無縫、合規存取應用程式和資源。全新 PPS 版本 9.1R8 功能和改良功能包括：

領先的端點檢測和回應 (EDR) 供應商提供的端點安全合規性改良功能，包括全新 McAfee ePolicy Orchestrator (ePO) 整合。這使機構可以根據 McAfee ePO 提供的裝置屬性詳細資訊分配以角色為本的存取權限，如果未檢測到 McAfee ePO 客戶端則自動安裝，並根據來自 ePO 的威脅警報（例如違規或受威脅的裝置）限制或阻止連接。



無代理裝置發現和安全狀態評估方面的進展，例如使用 TCP 和 SMB 協議擴展被動裝置指紋識別，以增強端點存取控制並減少管理分類任務。



基於增加的 IoT/IIoT 裝置分類，為 Industrial Control System (ICS) 環境提供更高的裝置可見度和更快速的威脅回應，以及基於來自 IT 和 OT 安全供應商（例如 Nozomi）的威脅嚴重性通知進行自動存取控制。



管理 UI 的改進可簡化行政任務，例如新搜尋和自訂報告選項，以加快審計、調查和營運分析。

Pulse Policy Secure 擁有 FIPS 140-2 Level 1 認證，並且通過 Common Criteria 認證，可廣泛部署於政府、軍事和政府承包商應用中。該解決方案用於滿足 NIST 800-53 控制和 Comply-to-Connect 的要求，已獲得美國 DoD Unified Capabilities (UC) Approved Products List (APL) 和 J Joint Warfighting IT Interoperability (JTIC) 的認證。

NAC 升級計劃

機構可以利用 Pulse Secure 的以舊換新計劃來代替 Forescout、Cisco、Aruba 和 Fortinet 等公司目前的 NAC 解決方案。如欲了解更多資訊，請透過 info@pulsesecure.net 或致電 844-807-8573 聯絡銷售代表，或聯絡授權經銷商。

在 Twitter 上發佈：@PulseSecure 獲 @IDC 評為三大最暢銷的混合 NAC 解決方案之一，發佈全新端點和物聯網安全可見度、管理和補救改良功能，擴展了 Zero Trust 網絡保證 #pulsesecurity #NAC #SecureAccess #ZeroTrust #endpoint #WFH

* 資料來源： 《2020 Cybersecurity Insiders, Endpoint and IoT Security Report》 ，該報告由 Cybersecurity Insiders 進行及受 Pulse Secure 委託，於 2020 年 8 月調查了 413 名安全決策者，包括金融服務、醫療保健、製造、高科技、政府和教育等多個行業。

** 資料來源： 《IDC Worldwide Network Access Control Forecast, 2020–2024: Demand for Visibility Drives New Growth》

，Doc # US46280820，2020 年 5 月*** 資料來源： 《IDC Worldwide NAC Market Shares, 2019: Diverse Market Demands Expand NAC's Addressable Market》 ，Doc # US46276020

關於 Pulse Secure

Pulse Secure 對於人、裝置、物件及服務提供簡單全面並以軟件為本的 Secure Access 解決方案，為客戶提高可見度、保護及工作效率。我們獨特的套件及 SaaS 平台整合雲端、流動、應用程式及網絡存取功能，在 Zero Trust 的世代支援混合資訊科技。我們擁有覆蓋各個範疇的超過 24,000 間企業及服務供應商，他們信賴 Pulse Secure 讓其僱員可以在不同地方安全連接位於數據中心及多個雲端的應用程式及資料，並同時確保遵從商業規定。若要了解更多詳情，請瀏覽 www.pulsesecure.net 。