HALIFAX, Nouvelle-Écosse, 27 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- En tant qu’organisme prônant la diversité et l’inclusion, VETS Canada tient à ce que tous les anciens combattants en situation de crise puissent recevoir le soutien dont ils ont besoin – y compris les ex-militaires appartenant à des groupes traditionnellement marginalisés, comme les personnes racisées, autochtones, lesbiennes, bisexuelles, gaies, transgenres, queer et en situation de handicap. VETS Canada est venue en aide à des milliers d’anciens combattants et d’anciennes combattantes au fil des ans, consciente que nombre d’entre eux sont issus de la communauté LGBTQ2 et ont été touchés par la purge LGBT. C’est dans cet esprit et grâce au généreux soutien financier du Fonds Purge LGBT que VETS Canada met sur pied une nouvelle initiative. Son objectif : attirer l’attention sur la présence de personnes LGBTQ2 parmi la communauté des vétérans et sur l’aide d’urgence que peut leur apporter VETS Canada, et ce, de façon accueillante et inclusive.



Les fonds reçus par VETS Canada ont servi à l’embauche à temps partiel d’une personne compétente issue de la communauté LGBTQ2; celle-ci offrira une aide en personne aux ex-militaires LGBTQ2 qui se rendent au Centre de soutien pour anciens combattants d’Ottawa. Elle épaulera également à distance – par téléphone, FaceTime, Skype, Zoom, courriel, texto et autres plateformes – les ex-militaires qui s’identifient à la communauté LGBTQ2 partout au Canada.

VETS Canada travaille aussi à une campagne de marketing destinée à faire connaître ses services de soutien aux ex-militaires LGBTQ2.

« VETS Canada a toujours valorisé la diversité et l’inclusion, et c’est pourquoi nous sommes extrêmement reconnaissants envers le Fonds Purge LGBT. Grâce à ces fonds, nous pourrons démontrer notre sensibilité au fait que les ex-militaires LGBTQ2 doivent relever des défis particuliers et signaler que nous sommes là pour leur venir en aide, » affirme Debbie Lowther, cofondatrice et PDG de l’organisme VETS Canada.

« Le Fonds Purge LGBT se réjouit de pouvoir financer ce projet destiné aux vétérans LGBTQ2. VETS Canada est là pour tous les anciens militaires qui ont besoin d’assistance. L’organisme répondra aux besoins des ex-militaires LGBT en situation de crise – des personnes qui ont servi leur pays, mais qui n’ont pas toujours eu accès aux services nécessaires ou été traitées avec respect et dignité. VETS Canada est un espace accueillant, respectueux et sûr pour l’ensemble des personnes qui en ont besoin, » souligne Michelle Douglas, directrice exécutive du Fonds Purge LGBT.

Organisme de bienfaisance d’envergure nationale et fournisseur de services pour Anciens Combattants Canada, VETS Canada est le plus important organisme canadien à offrir nuit et jour des services d’urgence aux anciens membres des Forces armées canadiennes et de la GRC en situation d’itinérance et de crise. Ses centaines de bénévoles dévoués – pour la plupart des vétérans et des militaires actifs – s’appuient sur un modèle d’entraide unique pour apporter une aide vitale en réponse aux milliers de demandes d’assistance reçues depuis 2010. L’organisme a la ferme conviction que jamais les vétérans qui ont protégé nos foyers ne devraient se retrouver à la rue. Pour plus d’information : www.VETSCanada.org .

Constitué en 2018, l’organisme sans but lucratif Fonds Purge LGBT a pour mission de faire évoluer les projets de réconciliation et de commémoration liés à la « purge LGBT » au Canada. Ce terme désigne la période des années 1950 aux années 1990 pendant laquelle des milliers de membres de la fonction publique fédérale, de la GRC et des Forces armées canadiennes ont été systématiquement discriminés, harcelés et souvent congédiés en raison de leur orientation sexuelle. Pour plus d’information : www.lgbtpurgefund.com .

