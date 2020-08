MONTRÉAL, 27 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mason Graphite Inc. («Mason Graphite» ou la «société») (TSX.V: LLG; OTCQX: MGPHF) annonce les changements suivants à la direction et au conseil d'administration, prenant effet le 1er septembre 2020.



Tel qu’annoncé précédemment, le président du conseil d’administration et chef de la direction par intérim, Paul R. Carmel, démissionne pour devenir président, directeur général de Sidex S.E.C. Sidex est un fonds d'investissement institutionnel parrainé par le gouvernement du Québec et le Fonds de Solidarité FTQ et dont la mission est d'investir dans des entreprises engagées dans l'exploration minière au Québec.

Gilles Gingras, qui siège au conseil d'administration depuis 2018, a été nommé président du conseil d’administration.

La direction de la société sera assumée par le chef des opérations Jean L’Heureux, jusqu'à ce qu'un chef de la direction permanent soit identifié.

Peter Damouni a été nommé président du comité de gouvernance, de nomination et de rémunération; ce comité est également composé de Gaston Morin et de Gilles Gingras.

François Laurin continuera d'assumer ses fonctions de président du comité d'audit, aux côtés des membres actuels du comité d'audit Guy Chamard et Gilles Gingras.

M. Gilles Gingras, nouvellement nommé président du conseil d'administration de Mason Graphite, a déclaré: « Au nom du conseil d'administration, je tiens à exprimer ma reconnaissance à Paul Carmel qui a mené la société à travers des marchés difficiles et a jeté les bases d’un avenir meilleur. Nous lui souhaitons bonne chance dans ses nouveaux projets. »

M. Paul R. Carmel a également commenté: « Le conseil d'administration et l’équipe de direction de la société sont solides, la société a très bon bilan financier et l'avenir est prometteur. J'ai beaucoup apprécié mon expérience avec Mason et je pars en sachant que la société est en bonne santé et entre de bonnes mains. »

