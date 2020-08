Beste,





Ackermans & van Haaren realiseert een nettowinst van 56,3 miljoen euro over het eerste halfjaar van 2020 (H1 2019: 104,0 miljoen euro, exclusief 108,9 miljoen euro meerwaarden).

In de tweede jaarhelft wordt een duidelijke verbetering van de resultaten verwacht. De raad van bestuur zal aan een bijzondere algemene vergadering voorstellen om over te gaan tot de uitkering van een dividend van 2,32 euro per aandeel in Q4 2020.





U kan de videoboodschap van Jan Suykens, CEO van Ackermans & van Haaren, over de halfjaarresultaten bekijken op onze website of ons persbericht lezen via de link onderaan.





