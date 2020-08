August 28, 2020 01:20 ET

Valoe Oyj Pörssitiedote 28.8.2020 klo 08.20

Valoen maksuton osakeanti yhtiölle itselleen

Valoe Oyj:n ("Yhtiö") hallitus on päättänyt yhtiökokouksen 28.5.2020 antaman valtuutuksen nojalla yhteensä enintään 30.000.000 uuden osakkeen maksuttomasta osakeannista Yhtiölle itselleen siten, että uusien osakkeiden merkintäaika alkoi 27.8.2020 ja päättyy 27.8.2021. Uusia osakkeita voidaan merkitä milloin tahansa merkintäajan kuluessa Yhtiön hallituksen päättämissä erissä kuitenkin siten, että Yhtiön hallussa tai pantattuna kulloinkin olevien omien osakkeiden lukumäärä (kulloinkin merkittävät uudet osakkeet mukaan lukien) ei milloinkaan ylitä yhtä kymmenesosaa kaikista Yhtiön osakkeista osakeyhtiölain15 luvun 11 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Yhtiö toteuttaa maksuttoman osakeannin itselleen Yhtiön rahoitusjärjestelyjen toteuttamiseksi ja Yhtiön pääomarakenteen vahvistamiseksi.

Uudet osakkeet ovat samaa lajia kuin Yhtiön muut osakkeet ja tuottavat niiden rekisteröinnistä alkaen samat osakeoikeudet kuin Yhtiön vanhat osakkeet.

Yhtiö on 27.8.2020 merkinnyt yhteensä 3.740.000 kappaletta sille annissa suunnattuja uusia osakkeita ("Merkityt Osakkeet"). Merkittyjen Osakkeiden kaupparekisteriin merkitsemisen jälkeen Yhtiöllä on kaikkiaan 213.359.195 osaketta, joista yhteensä 3.740.616 on yhtiön hallussa.

Merkityt Osakkeet merkitään kaupparekisteriin arviolta 31.8.2020 ja Yhtiö hakee uusien osakkeiden listaamista Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle arviolta 1.9.2020.

Mikkelissä 28. päivänä elokuuta 2020

Valoe Oyj

HALLITUS

Valoen toimiala muodostuu uusiutuvaan energiaan, erityisesti aurinkosähköön, liittyvistä sovellutuksista. Valoe myy sen omaan teknologiaan pohjautuvaa automaattista aurinkosähkömodulien valmistustekniikkaa, modulien valmistuslinjoja, moduleita sekä modulien avainkomponentteja. Valoen pääkonttori on Mikkelissä.