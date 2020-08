TRANSFERT DES TITRES DE LA SOCIETE INSTALLUX S.A. D'EURONEXT SUR EURONEXT GROWTH LE 1ER SEPTEMBRE 2020

Saint-Bonnet-de-Mure, le 28 août 2020 à 7h30

La demande d’admission des titres de la société Installux S.A. sur le marché Euronext Growth à Paris a été approuvée par l’Euronext Listing Board le 19 août 2020.

Installux avait annoncé le 28 avril 2020 son intention de transférer la cotation de ses actions sur un marché plus approprié à sa taille. Installux continuera de délivrer une information exacte, précise et sincère, en rendant publique toute information privilégiée concernant la société, conformément au règlement européen sur les abus de marché (Règlement MAR).

Installux a choisi CIC Market Solutions comme Listing Sponsor pour l’accompagner dans son transfert et sur le marché Euronext Growth Paris.

Le calendrier définitif du transfert de marché de cotation est le suivant :

28 août 2020 :

•Diffusion d'un avis Euronext annonçant la radiation des actions de la société sur Euronext Paris

•Diffusion d'un avis Euronext annonçant l'admission des actions de la société sur Euronext Growth Paris

•Diffusion d'un communiqué de presse par la société et mise en ligne du document d’information sur le site internet de la société (www.groupe-installux.com) et d’Euronext.

1er septembre 2020 :

•Radiation des actions de la société Installux d’Euronext Paris (avant bourse)

•Admission des actions de la société Installux sur Euronext Growth Paris (à l'ouverture)

Le code ISIN d'identification des actions reste inchangé (FR0000060451) et le mnémonique devient ALLUX. Par ailleurs, la détention d'actions Installux reste éligible au PEA.

A propos d’INSTALLUX :

Née en 1923 d’une menuiserie bois traditionnelle, la société INSTALLUX s’est développée tout en conservant ses racines d’entreprise familiale et artisanale. Aujourd’hui les différentes entités qui composent le Groupe interviennent sur le marché des profilés et accessoires en aluminium destinés au second-œuvre du bâtiment.

La stratégie du Groupe INSTALLUX repose sur :

i) L’utilisation d’un matériau, l’aluminium,

ii) La distribution des produits par un circuit de professionnels (métalliers, serruriers, miroitiers, storistes, agenceurs, cloisonneurs, grossistes, menuisiers, …),

iii) Et le positionnement sur un marché de niche, avec des produits personnalisés.

Le Groupe est présent dans trois secteurs d’activité distincts et complémentaires : le bâtiment et l’amélioration de l’habitat (INSTALLUX Aluminium), le prêt-à-poser (Roche Habitat), l’aménagement d’espaces tertiaires et commerciaux (Sofadi et Tiaso). Il s’appuie sur trois sites industriels en France et en Espagne dédiés au laquage de profilés, de tôles et d’accessoires et à l’extrusion de profilés aluminium. Il dispose d’une filiale à Bahreïn qui distribue les produits du Groupe dans le Moyen- Orient.

INSTALLUX (code ISIN FR0000060451, STAL) est cotée sur Euronext Paris - Compartiment C

Contact relations investisseurs : Sylvain VACHON Directeur Administratif et Financier

sylvain.vachon@groupe-installux.com +33 4 72 48 32 49

Pièce jointe