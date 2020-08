Rueil-Malmaison, le 28 août 2020

VINCI Airports – Publications de l’aéroport de Londres Gatwick

L’aéroport de Londres Gatwick, filiale de VINCI Airports à 50,01 %, publie ce jour ses résultats semestriels au 30 juin 2020, comprenant le compliance certificate (niveau des covenants financiers associés à la structure financière de Gatwick Funding Limited).

La société précise qu’elle a engagé des discussions avec les prêteurs sur l’évolution prévisionnelle de ses covenants financiers.

Par ailleurs, elle a annoncé un plan de restructuration pour réduire ses coûts en raison de la forte baisse du trafic. Au mois d’août, le nombre de passagers recule de plus de 80 % par rapport à la période comparable de l’année précédente.

Les documents publiés sont disponibles sur le site Internet de la société :

https://www.gatwickairport.com/business-community/about-gatwick/investor-relations/reports/



