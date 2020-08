Communiqué de Presse

Le Kremlin-Bicêtre, le 28 août 2020





Approbation de la demande de transfert des titres IT Link sur le marché Euronext Growth Paris





La demande d’admission des titres d’IT Link (FR0000072597) sur le marché Euronext Growth Paris a été approuvée par l’Euronext Listing Board le 25 août 2020





Pour rappel, IT Link avait annoncé le 28 avril 2020 son intention de transférer la cotation de ses actions sur le système multilatéral de négociation Euronext Growth Paris. Le transfert sur Euronext Growth Paris vise à permettre à IT Link d’être cotée sur un marché plus approprié à la taille de l’entreprise, à diminuer les coûts liés à la cotation, tout en lui permettant de continuer à bénéficier des attraits des marchés financiers.

IT Link continuera de délivrer une information exacte, précise et sincère, en rendant publique toute information privilégiée concernant la société, conformément au règlement européen sur les abus de marché (règlement MAR). Les dispositions de ce dernier resteront également pleinement applicables à IT Link notamment en matière de déclaration des transferts sur titres des dirigeants.





Calendrier définitif du transfert de marché de cotation

La société est accompagnée dans son projet de transfert sur Euronext Growth par Gilbert Dupont en tant que Listing Sponsor.

25 août 2020 : Notification par Euronext de la décision d'admission des titres sur Euronext Growth Paris.

28 août 2020 : Diffusion des avis de marché Euronext annonçant la radiation des titres IT Link d’Euronext Paris et leur admission sur Euronext Growth Paris, diffusion d'un communiqué de presse par la Société et mise en ligne du document d'information sur le site Internet de la Société et d’Euronext.

1er septembre 2020 avant l’ouverture : Radiation des titres IT Link d’Euronext Paris et admission des titres IT Link sur Euronext Growth Paris.

Le code ISIN d'identification des titres IT Link reste inchangé (FR0000072597) et le mnémonique devient ALITL. Par ailleurs, l'action IT Link reste éligible aux PEA et PEA-PME.





IT Link publiera son résultat pour le premier semestre, le 29 septembre 2020.











A propos d’IT LINK

IT Link, première Entreprise de Services du Numérique spécialiste des systèmes connectés.

Depuis trois décennies, IT Link innove aux côtés des acteurs majeurs de l’industrie et des services.

Notre mission : faire évoluer les systèmes connectés pour optimiser et créer les produits et services d’aujourd’hui et de demain.

Nous intervenons en conseil, assistance et expertise techniques, forfaits de développement et centres de services sur toutes les phases des projets : études, réalisation et exploitation. Notre savoir-faire repose sur 8 pôles d’expertise au cœur des systèmes connectés :

Capteurs et intelligence embarquée

Télécoms et IOT

Data Intelligence

Applications Mobiles

Sûreté de fonctionnement et Cybersécurité

Web et Systèmes d’Information Business

Ingénierie Systèmes

Management de la Transformation et nouvelles expériences utilisateurs

IT Link, c’est plus de 650 collaborateurs présents sur 13 zones géographiques en Europe et au Canada, une direction technique de pointe et 4 centres de R&D « made in France ».









IT LINK est cotée au compartiment C EURONEXT Paris

(ISIN FR0000072597)

