August 28, 2020 04:07 ET

Auction date 2020-08-28 Loan 1061 Coupon 0.75 % ISIN-code SE0011281922 Maturity 2029-11-12 Tendered volume, SEK mln 1 000 +/- 250 Volume offered, SEK mln 3,365 Volume bought, SEK mln 1,000 Number of bids 10 Number of accepted bids 5 Average yield 0.021 % Lowest accepted yield 0.017 % Highest yield 0.026 % % accepted at lowest yield 28.50

 Auction date 2020-08-28 Loan 1062 Coupon 0.125 % ISIN-code SE0013935319 Maturity 2031-05-12 Tendered volume, SEK mln 1 000 +/- 250 Volume offered, SEK mln 4,019 Volume bought, SEK mln 1,000 Number of bids 13 Number of accepted bids 7 Average yield 0.141 % Lowest accepted yield 0.137 % Highest yield 0.147 % % accepted at lowest yield 3.10