Selskabsmeddelelse

for ROCKWOOL International A/S

Meddelelse nr. 48 – 2020

til Nasdaq Copenhagen

28. august 2020

Gennemførelse af tilbagekøb af aktier fra ROCKWOOL Fonden samt justering af aktietilbagekøbsprogrammet

I dag har ROCKWOOL International A/S gennemført et tilbagekøb af 57.557 A-aktier for i alt EUR 16 millioner fra ROCKWOOL Fonden i overensstemmelse med den indgåede aftale som offentliggjort den 20. august 2020. Tilbagekøbet blev gennemført til markedskurs beregnet som den vægtede gennemsnitskurs for Selskabets A-aktier på Nasdaq Copenhagen i de seneste fem handelsdage forud for gennemførelsen.

Som følge af gennemførelsen af tilbagekøbet vil Selskabets igangværende aktietilbagekøbsprogram påbegyndt den 6. februar 2020 i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) Nr. 596/2014 af 16. april 2014 og Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2016/1052 af 8. marts 2016 blive justeret. Dette medfører, at Selskabets aktietilbagekøbsprogram herefter ikke må overstige en værdi på EUR 64 millioner (før EUR 80 millioner) fordelt på 192.443 A-aktier (før 250.000 A-aktier) og 400.000 B-aktier (uændret). De øvrige betingelser for aktietilbagekøbsprogrammet som beskrevet i selskabsmeddelelse af 6. februar 2020 forbliver uændrede.

