Koronaviruspandemian pitkittymisestä johtuvien merkittävien markkinavaikutusten vuoksi Nordic ID Oyj sopeuttaa toimintaansa vastaamaan muuttunutta markkinatilannetta sekä ryhtyy toimenpiteisiin kustannusrakenteen korjaamiseksi. Yhtiö aloittaa Suomessa ja konsernin ulkomaisissa tytäryhtiöissä yhteistoimintaneuvottelut tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Neuvotteluissa käsitellään suunniteltuja osa- tai kokoaikaisia lomautuksia henkilöstöön enintään 90 päiväksi sekä arvioitua enintään yhdeksän (9) henkilön vähennystarvetta. Lomautusten kesto ja laajuus vaihtelisivat työtehtävästä riippuen.

Nordic ID Oyj:n palveluksessa on 45 työntekijää, joista Suomessa 38.





