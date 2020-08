Paris, le28 août 2020

SII

Société anonyme au capital de 40 000 000 €

Siège social : 87 quai Panhard et Levassor – 75013 PARIS

R.C.S. Paris : 315 000 943

Modalité de mise à disposition des documents préparatoires à l’Assemblée Générale Mixte du 17 septembre 2020

Les actionnaires de la société sont invités à participer à l’Assemblée Générale Mixte du 17 septembre 2020, qui se déroulera à 17h00 à « Melody blues référence Large 10 » - Embarquement Port de Bercy – 75012 Paris.

L’avis préalable comportant l’ordre du jour et le texte des résolutions proposées a été publié au BALO du 10 août 2020. L’avis de convocation sera publié au BALO et dans un journal d’annonces légales le 31 août 2020.

Les documents préparatoires à l’Assemblée Générale énoncés à l’article R.225-73-1 du Code de commerce seront mis en ligne sur le site internet de la société à l’adresse http://www.sii-group.com, dans la rubrique « Investisseurs – Informations réglementées » au plus tard le vingt et unième jour précédent l’assemblée.

Les documents seront également tenus à la disposition des actionnaires à compter de la convocation à l’assemblée.

Conformément aux dispositions réglementaires applicables :

o tout actionnaire nominatif peut, jusqu’au cinquième jour précédent l’assemblée, demander à la société de lui envoyer ces documents, le cas échéant à sa demande expresse par voie électronique. Pour les titulaires d’actions au porteur, l’exercice de ce droit est subordonné à la fourniture d’une attestation de participation dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité ;

o tout actionnaire peut également en prendre connaissance au siège de la société.

-

Contacts :

SII - Éric Matteucci - 01.42.84.82.22

-

Pièce jointe