I første halvår af 2020 leverede stort set alle aktivklasser negative afkast, idet udbruddet af coronavirus førte til en kollektiv nedlukning af verdensøkonomien, som gik i øjeblikkelig recession. Som modsvar lancerede myndigheder verden over kompensationspakker til de hårdest ramte selskaber og industrier. Men det forhindrede ikke det økonomiske momentum (CLI) i at kollapse. Finansmarkedet reagerede voldsomt på tabet af økonomisk momentum i begyndelsen af nedlukningsperioden. Risikopræmierne steg voldsomt. I perioden februar/marts faldt globale aktier med over 30 pct., og kreditspændet på erhvervsobligationer steg voldsomt. Den finansielle stress fik de toneangivende centralbanker til at igangsætte koordinerede indgreb i løbet af marts, og markederne rettede sig markant frem mod halvårsskiftet.



I hovedtræk kan udviklingen i Investeringsforeningen Sparinvest i første halvår 2020 opsummeres således:

Afkastet for foreningens aktieafdelinger blev på mellem -19,87% og 0,11%



Afkastet for foreningens afdelinger for danske obligationer blev på mellem -0,34% og 0,86%



Afkastet for foreningens afdelinger for kreditobligationer blev på mellem -1,06% og -5,88%



Afkastet for foreningens indeksafdelinger blev på mellem -21,17% og 12,25%



Afkastet for foreningens blandede afdelinger blev på mellem -9,12% og -2,20%

Foreningens formue var i første halvår 2020 på 47,1 mia. kr., mens det regnskabsmæssige resultat blev -2,5 mia. kr.

