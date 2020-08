ASi Merko Ehitus kontserni kuuluva SIA Merks ja SIA Hanza 14 vahel 16. juunil sõlmitud leping ärikeskus Verde ehituseks Riias ei jõustunud, kuna selleks vajalikud eeltingimused ei täitunud. Läbirääkimised selleks, et sõlmida ärikeskus Verde ehituseks uus leping, on lõppenud ilma kokkuleppele jõudmata.

17. juunil avaldatud börsiteade: https://www.nasdaqbaltic.com/statistics/et/news/314132 .



SIA Merks ( merks.lv ) on Läti ehitusettevõte, mis teostab üld-, insener- ja elamuehituse töid ning kuulub Läti juhtivate elukondliku kinnisvara arendajate sekka.



