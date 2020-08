Sydbank A/S

August 28, 2020 06:39 ET

August 28, 2020 06:39 ET

Nasdaq Copenhagen A/S

London Stock Exchange

Bourse de Luxembourg

Øvrige interessenter







Selskabsmeddelelse nr. 21/2020



Peberlyk 4

DK-6200 Aabenraa







Telefon +45 74 37 37 37

Telefax +45 74 37 35 36







Sydbank A/S

CVR-nr. DK 12626509, Aabenraa

sydbank.dk







28. august 2020

Ændring af selskabskapital

På Sydbank A/S´ ordinære generalforsamling den 18. juni 2020 blev det besluttet at nedsætte bankens selskabskapital med nominelt 20.776.800 kr. ved annullering af 2.077.680 stk. aktier, som blev erhvervet under bankens aktietilbagekøbsprogram i 2019.

Kreditorernes frist for at anmelde krav er nu udløbet, og bestyrelsen har derfor besluttet at gennemføre kapitalnedsættelsen. Kapitalnedsættelsen er registreret i Erhvervsstyrelsen.

Sydbanks samlede selskabskapital udgør herefter nominelt 596.763.200 kr., svarende til 59.676.320 aktier a 10 kr. (59.676.320 stemmerettigheder).

Som følge af kapitalnedsættelsen er bankens vedtægter ændret for så vidt angår selskabskapitalens størrelse. De reviderede vedtægter kan ses på sydbank.dk og sydbank.com.

Venlig hilsen

Sydbank A/S

Vedhæftet fil