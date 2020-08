August 28, 2020 08:00 ET

August 28, 2020 08:00 ET

Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nordea Invest har på bestyrelsesmødet den 28. august 2020 godkendt foreningens halvårsrapport for 1. halvår 2020.



Halvårsrapporten for 1. halvår 2020 kan fra den 28. august 2020 downloades på www.nordeainvest.dk.





Med venlig hilsen

Investeringsforeningen Nordea Invest





Marianne Philip Rasmus Eske Bruun

Bestyrelsesformand Filialbestyrer