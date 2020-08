August 28, 2020 08:05 ET

Investeringsforeningen Nordea Invest udbetaler acontoudlodning for nedenstående afdelinger for perioden 1. januar 2020 til 30. juni 2020. Udlodningerne vil blive udbetalt til investorernes konti den 17. september 2020 og vil fragå kursen torsdag den 15. september 2020. Dato for sidste handelsdag, hvor udbyttet er inkluderet er den 14. september 2020.

Nordea Invest Korte obligationer

ISIN-kode: DK0060268506

Udlodning: 0,40 kr. pr. andel

Nordea Invest Mellemlange obligationer

ISIN-kode: DK0015168686

Udlodning: 0,60 kr. pr. andel

Nordea Invest Lange obligationer

ISIN-kode: DK0060187342

Udlodning: 0,50 kr. pr. andel

Nordea Invest Fonde

ISIN-kode: DK0060145183

Udlodning: 0,30 kr. pr. andel

Venlig hilsen

Nordea Fund Management, filial af Nordea Funds Oy, Finland

Tom Holflod

Senior Product Manager