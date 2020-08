Delårsrapport for første halvår 2020

Victoria Properties A/S

Perioderegnskabet i overskrifter

Selskabet realiserede et resultat før skat på DKK -1,9 mio. for første halvår 2020 imod DKK

-0,7 mio. for samme periode sidste år. Resultatet før værdireguleringer af selskabets investeringsejendomme udgjorde DKK -0,6 mio.

Værdireguleringer udgjorde DKK -1,3 mio. for første halvår 2020. Værdireguleringerne er foretaget som følge af et forventet forhøjet afkastkrav på selskabets ejendom indeholdende detaillejemål.

Selskabet har i første halvår 2020 drevet sin ejendomsportefølje i Haderslev.

Selskabets ledelse har igennem første halvår 2020 fortsat arbejdet med at vurdere potentielle investeringsmuligheder, som dog endnu ikke har resulteret i køb af nye investeringsejendomme.

Egenkapitalen for Victoria Properties A/S udgør DKK 8,9 mio. pr. 30. juni 2020.

Forventninger til 2020

For år 2020 forventes et negativt resultatbidrag fra Selskabets investeringsejendomme. Selskabet forventer fortsat at vækste via indkøb af investeringsejendomme i år 2020 og ansætte nødvendige kompetencer i denne forbindelse. Selskabet forventer på den baggrund et underskud i størrelsesordenen DKK -2,0 til -2,5 mio. før skat.

Yderligere oplysninger:

Rasmus Bundgaard

Adm. direktør

Telefon: +45 2810 3987

Vedhæftet fil