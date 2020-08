Selskabsmeddelelse Nr. 20/2020 København, 28. August 2020



Delårsrapport, 1. januar – 30. juni 2020 Scandinavian Tobacco Group A/S præsenterer stærke resultater for 2. kvartal

I 2. kvartal 2020 opnåede Scandinavian Tobacco Group bedre resultater end forventet med positiv vækst i nettoomsætning, indtjening og frie pengestrømme før virksomhedskøb. Resultaterne var drevet af en stigning i forbruget af håndrullede cigarer og en stærk stigning i volumen i online-salget i USA.

Hovedpunkter for 2. kvartal 2020

Nettoomsætningen steg med en organisk vækst på 4,6% til DKK 2.097 mio. (DKK 1.782 mio.).

EBITDA før særlige poster var DKK 489 mio. (DKK 398 mio.) efter en organisk vækst på 19,1%. EBITDA-marginen var 23,3% (22,3%).

Resultat pr. aktie (EPS) var DKK 3,1 (DKK 2,2), reguleret for særlige poster.

Frie pengestrømme før virksomhedskøb forbedredes til DKK 425 mio. (DKK 243 mio.).

Agio Cigars, som blev købt den 2. januar 2020, bidrager som planlagt.

I de første seks måneder af 2020, steg nettoomsætningen med en organisk vækst på 4,9% til DKK 3.852 mio. (DKK 3.212 mio.), og EBITDA før særlige poster steg med en organisk vækst på 21.0% til DKK 815 mio. (DKK 637 mio.), hvor frie pengestrømme før virksomhedskøb forbedredes til DKK 547 mio. (DKK 316 mio.).

Robust forretning i forhold til COVID-19 – opjusterede forventninger

Den negative effekt af COVID-19-pandemien på Scandinavian Tobacco Group’s forretning har været mindre markant end antaget tidligere på året. Tobaksforbruget på tværs af markeder og produktkategorier har vist sig at være særdeles robust, og det højere forbrug af håndrullede cigarer som følge af forandringerne i forbrugeradfærden i USA forventes at fortsætte resten af året. Selvom den finansielle visibilitet fortsat er mindre end normalt, og kvartalets resultater blev positivt påvirket af lagerforskydninger i visse markeder, opjusterede Scandinavian Tobacco Group dets helårsforventninger for 2020 den 14. august 2020 (se også Selskabsmeddelelse nr. 17, 2020), baseret på resultaterne for første halvår, stærke resultater i juli måned, en succesfuld indledning på integrationen af Agio Cigars, samt en formodning om, at der ikke sker væsentlig driftsforstyrrelse i koncernens forsyningskæde.

EBITDA: Organisk vækst >9% (tidligere: >2%)

Frie pengestrømme før virksomhedskøb: >DKK 1.000 mio. (tidligere: ~DKK 850 mio.)

CEO, Niels Frederiksen, udtaler: ”Vores stærke resultater i dette kvartal er baseret på en generel stigning i forbruget af håndrullede cigarer i USA, idet flere forbrugere arbejder hjemmefra, og på vores dygtige og hårdtarbejdende medarbejdere over hele verden, som har arbejdet flittigt på at begrænse effekten af pandemien og holde forretningen kørende. Derudover har en succesfuld indledning på integration af Agio Cigars og en fortsat implementering af Fuelling the Growth bidraget positivt til vores omkostningseffektivitet i dette kvartal.”

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Investorhenvendelser: Torben Sand, Head of Investor Relations, telefon +45 5084 7222 eller torben.sand@st-group.com Pressehenvendelser: Simon Mehl Augustesen, Director of Group Communications, telefon: +1 484-379-8725 eller simon.augustesen@st-group.com

Scandinavian Tobacco Group afholder telefonkonference den 31. august 2020 kl. 10.00 dansk tid. Opkaldsoplysninger og en tilhørende præsentation vil være tilgængelig online ca. kl. 9.00 dansk tid på investor.st-group.com.





