Seoses täna, 28. augustil 2020, UAB Capitalica Baltic Real Estate Fund I (Capitalica) poolt avaldatud börsiteatega ( https://www.nasdaqbaltic.com/statistics/et/news/315438 , inglise keeles) ärikeskus Verde ehituse kohta Riias annab AS Merko Ehitus teada, et ei nõustu Capitalica olukorra kirjeldusega ning peab teates toodud fakte ja nõudeid eksitavateks ning täielikult alusetuteks. Sellest tulenevalt leiab AS Merko Ehitus, et võimalikud nõuded ei oma mingit olulist mõju kontserni äritegevusele ega finantsseisundile.



Priit Roosimägi

Finantsüksuse juht

AS Merko Ehitus

Telefon: +372 650 1250

E-post: priit.roosimagi@merko.ee



AS Merko Ehitus ( group.merko.ee ) kontserni kuuluvad Eestis AS Merko Ehitus Eesti, Lätis SIA Merks, Leedus UAB Merko Statyba ning Norras Peritus Entreprenør AS. Peatöövõtjana ehitusteenuse osutamise kõrval on kontserni teiseks oluliseks tegevusvaldkonnaks korteriarendus. 2019. aasta lõpu seisuga andis kontsern tööd 694 inimesele ning ettevõtte 2019. aasta müügitulu oli 327 miljonit eurot.