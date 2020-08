August 28, 2020 11:40 ET

August 28, 2020 11:40 ET

Informations réglementées, Leuven, 28 août 2020 (17.40 CEST)

KBC Ancora clôture l'exercice 2019/2020 sur un bénéfice de 60,8 millions d'euros

KBC Ancora a engrangé pour l'exercice écoulé (2019/2020) un bénéfice de 60,8 millions d'euros, soit 0,78 euro par action, contre un bénéfice de 253,7 millions d'euros lors de l'exercice précédent. Le résultat de l'exercice écoulé a été déterminé par les revenus du dividende intérimaire provenant de la participation dans KBC Groupe (77,5 millions d'euros), ainsi que par les frais de fonctionnement (2,2 millions d'euros) et les charges d'intérêts (14,5 millions d'euros). Le résultat des six derniers mois de l'exercice s'est établi à -8,2 millions d'euros, soit -0,11 euro par action.

Comme annoncé le 2 avril 2020, le Conseil d'Administration d'Almancora Société de Gestion, administrateur statutaire de KBC Ancora, a décidé de ne pas verser de dividende intérimaire au titre de l'exercice 2019/2020 et de ne pas proposer de dividende final.

Le Conseil d'Administration d'Almancora Société de Gestion, administrateur statutaire de KBC Ancora SA, communique les chiffres annuels pour l'exercice clôturé au 30 juin 2020 sous réserve d'approbation par l'Assemblée Générale de KBC Ancora du 30 octobre 2020.

Données financières abrégées et commentaire 1

Résultats de l'exercice

Exercice

total

(x 000 EUR) 2019/2020



p.a.

(en euros) Exercice



total

(x 000 EUR) 2018/2019



p.a.

(en euros) Produits 77.561 0,99 271.353 3,47 Dividendes provenant des immobilisations financières 77.516 0,99 271.307 3,46 Autres produits 45 0,00 46 0,00 Charges 16.713 0,21 17.610 0,22 Charges des dettes 14.470 0,18 15.096 0,19 Services et biens divers 2.241 0,03 2.512 0,03 Autres charges 2 0,00 1 0,00 Résultat après impôts 60.848 0,78 253.743 3,24 Nombre d'actions émises* 78.301.314 78.301.314

* Il n'y a pas d'instruments pouvant entraîner une dilution.

KBC Ancora a réalisé sur l'exercice 2019/2020 un bénéfice de 60,8 millions d'euros, contre un bénéfice de 253,7 millions d'euros lors de l'exercice précédent.

Les produits (77,6 millions d'euros) se composaient principalement du dividende perçu sur la participation dans KBC Groupe (77,5 millions d'euros). Les charges (16,7 millions d'euros) ont été déterminées en majeure partie par les frais de fonctionnement habituels (2,2 millions d'euros) et les charges d'intérêts (14,5 millions d'euros).

Développements au cours des 6 derniers mois de l'exercice 2019/2020

KBC Groupe n'a pas versé de dividende final pour l'exercice 2019. KBC Ancora a décidé de ne pas verser de dividende intérimaire au titre de l'exercice 2019/2020 et de ne pas proposer de dividende final.

Dans un communiqué de presse du 30 mars 2020, KBC Groupe a fait savoir que son Conseil d'Administration avait décidé de ne pas proposer de dividende final au titre de l'exercice 2019, suivant en cela les recommandations formulées par la Banque centrale européenne dans le sillage de la pandémie de coronavirus.

KBC Ancora a ensuite annoncé dans un communiqué de presse du 2 avril 2020 que le Conseil d'Administration d'Almancora Société de Gestion, administrateur statutaire de KBC Ancora, avait décidé de ne pas verser de dividende intérimaire au titre de l'exercice 2019/2020 et de ne pas proposer de dividende final. Elle indiquait par la même occasion que le Conseil d’Administration proposerait en octobre 2020 à l'Assemblée Générale d'affecter 5% du résultat à la réserve légale, et le solde aux réserves disponibles. KBC Ancora dispose ainsi d'un tampon de liquidités qu'elle pourra utiliser pour s'acquitter de ses obligations financières futures. Ces décisions reflètent le choix de l'administrateur statutaire d'adopter, comme KBC Groupe, une approche prudente dans les circonstances exceptionnelles du moment.

Participation dans KBC Groupe, endettement net et valeur intrinsèque

KBC Ancora n'a ni acheté ni vendu d'actions KBC Groupe au cours des 6 derniers mois de l'exercice ; elle détient 77.516.380 actions KBC Groupe.

La valeur intrinsèque d'une action KBC Ancora correspond à 0,99 fois le cours de l'action KBC Groupe, moins la dette nette2 par action. Au 30 juin 2020, la dette nette de KBC Ancora s'établissait à 3,61 euros par action. À la fin de l'exercice précédent, la dette nette était encore de 4,39 euros par action.

Sur la base du cours boursier de l'action KBC Groupe le 30 juin 2020 (51,06 euros), la valeur intrinsèque d'une action KBC Ancora s'établissait à 46,94 euros et le cours de l'action KBC Ancora (30,28 euros) affichait une décote de 35,5% par rapport à la valeur intrinsèque.





Les graphiques ci-dessous reflètent l’évolution des cours boursiers de KBC Groupe et de KBC Ancora ainsi que de la décote de l'action KBC Ancora par rapport à sa valeur intrinsèque.

Évolution des cours boursiers de KBC Groupe et de KBC Ancora

(juillet 2019 – juin 2020) Évolution de la décote de l’action KBC Ancora par rapport à sa valeur intrinsèque (juillet 2019 – juin 2020)

Résultat des 6 derniers mois de l'exercice 2019/2020

S2 exercice

total

(x 000 EUR) 2019/2020



p.a.

(en euros) S2 exercice



total

(x 000 EUR) 2018/2019



p.a.

(en euros) Produits 18 0,00 193.808 2,48 Dividendes provenant des immobilisations financières 0 0,00 193.791 2,47 Autres produits 18 0,00 17 0,00 Charges 8.263 0,11 8.757 0,11 Charges des dettes 7.235 0,09 7.519 0,10 Services et biens divers 1.027 0,01 1.237 0,02 Autres charges 1 0,00 1 0,00 Résultat après impôts -8.244 -0,11 185.051 2,36 Nombre d'actions émises 78.301.314 78.301.314

Au cours des 6 derniers mois de l'exercice écoulé, KBC Ancora a subi une perte après impôts de 8,2 millions d'euros, soit 0,11 euro par action. Lors de la même période de l'exercice précédent, KBC Ancora avait réalisé un bénéfice de 185,1 millions d'euros.

KBC Groupe n'ayant versé aucun dividende final au titre de l'exercice 2019, les produits étaient pour ainsi dire inexistants au second semestre. Au cours de la même période de l'exercice précédent, KBC Ancora avait perçu un montant de 193,8 millions d'euros au titre de dividendes de sa participation dans KBC Groupe.

Les charges (8,3 millions d'euros) des 6 derniers mois ont diminué de 0,5 million d'euros par rapport à l'année précédente et ont été en majeure partie déterminées par les éléments suivants :

les frais de fonctionnement habituels s'élevaient à 1,0 million d'euros, en baisse de 0,2 million d'euros par rapport à la même période de l'exercice précédent. Un montant de 0,8 million d'euros a trait aux charges dans le cadre de l'accord de partage des coûts avec Cera. Les autres charges étaient composées, entre autres, des frais liés à la cotation en Bourse et des frais de gérance ;

les charges afférentes aux dettes s'élevaient à 7,2 millions d'euros, soit 0,3 million d'euros de moins que pour la même période de l'exercice précédent. La différence est à attribuer principalement à la diminution, à partir de mai 2019, des dettes financières en cours (à concurrence de 32 millions d'euros).

Bilan au 30.06.2020

(x 000 EUR) 30.06.2020 30.06.2019 30.06.2018 TOTAL DU BILAN 3.150.309 3.089.448 3.108.930 Actif Immobilisations 3.088.253 3.088.253 3.088.253 Immobilisations financières 3.088.253 3.088.253 3.088.253 Actifs circulants 62.057 1.195 20.678 Passif Fonds propres 2.805.737 2.744.889 2.732.313 Apport 2.021.871 2.021.871 2.021.871 Réserve légale 75.175 72.132 59.445 Autres réserves indisponibles 650.117 650.117 650.117 Réserves disponibles 57.806 0 0 Résultat reporté 767 767 879 Dettes 344.573 344.559 376.617 Dettes > 1 an 343.000 343.000 200.000 Dettes < 1 an 198 179 175.186 Comptes de régularisation 1.374 1.380 1.431

Au 30 juin 2020, le total du bilan s'établissait à 3,15 milliards d'euros, en hausse de 60,8 millions d'euros par rapport à l'exercice précédent.

Le nombre d'actions KBC Groupe en portefeuille est resté inchangé au cours de l'exercice écoulé. À la date du bilan, KBC Ancora détenait 77.516.380 actions KBC Groupe. La valeur comptable nette des actions KBC Groupe est restée inchangée à 39,84 euros par action. À la date du bilan, le cours boursier de l'action KBC Groupe s'établissait à 51,06 euros.

Les dettes (344,6 millions d'euros, dont 343 millions d'euros de dettes financières) sont restées pour ainsi dire inchangées par rapport à (la date du bilan de) l'exercice précédent.

Les actifs circulants (valeurs disponibles) ont augmenté de 60,9 millions d'euros par rapport à l'année précédente, atteignant ainsi 62,0 millions d'euros.

Après ajout du résultat reporté de l'exercice précédent (0,8 million d'euros), le résultat à affecter s’élevait à 61,6 millions d'euros. Comme annoncé le 2 avril 2020, le Conseil d'Administration d'Almancora Société de Gestion, administrateur statutaire de KBC Ancora, a décidé de ne pas verser de dividende intérimaire au titre de l'exercice 2019/2020 et de ne pas proposer de dividende final. Il sera dès lors proposé à l'Assemblée Générale du 30 octobre 2020 d'affecter le résultat comme suit :

une dotation de 3,0 millions d'euros (5% du bénéfice de l'exercice) à la réserve légale.

une dotation de 57,8 millions d'euros aux réserves disponibles.

le report du solde de 0,8 million d’euros, soit 0,01 euro par action, au prochain exercice.

Commentaire de l'évolution attendue pour l'exercice en cours 2020/2021

On s'attend à ce que les charges dans le cadre de l'accord de partage des coûts avec Cera avoisinent 1,8 million d'euros. Le total des charges d'intérêts pour l'exercice 2020/2021 est estimé à environ 14,5 millions d'euros. Les autres charges de fonctionnement sont estimées à environ 0,8 million d'euros.

La politique en matière de dividendes de KBC Groupe consiste à viser, sauf circonstances exceptionnelles ou imprévues, un ratio de distribution de dividende (y compris le coupon sur les instruments additionnels Tier-1) de minimum 50% du bénéfice consolidé. Dans des circonstances normales, un dividende intérimaire de 1,00 euro par action est versé en novembre, suivi d'un dividende final après l'assemblée annuelle des actionnaires.

KBC Groupe a annoncé le 30 mars 2020 son intention de retirer, conformément à la recommandation formulée par la Banque centrale européenne dans le sillage de la pandémie de coronavirus, sa proposition faite à l'Assemblée Générale de KBC Groupe du 7 mai 2020, laquelle consistait à verser un dividende final de 2,5 euros par action au titre de l'exercice 2019, et d'évaluer en octobre 2020 si ce dividende final suspendu pourrait encore être distribué plus tard dans l'année (en 2020), en tout ou en partie, sous la forme d'un dividende intérimaire.

Le 6 août 2020, KBC Groupe a toutefois indiqué ne pas être en mesure, vu la dernière recommandation formulée en juillet 2020 par la Banque centrale européenne, d’appliquer sa politique habituelle en matière de dividendes. Aucun dividende intérimaire ne sera dès lors versé en novembre 2020.

Informations relatives au contrôle externe des données comptables annuelles

Le commissaire, KPMG Réviseurs d'entreprises, représenté par Kenneth Vermeire, a délivré une attestation sans réserve sur les comptes annuels et a confirmé que les données comptables mentionnées dans ce communiqué ne contiennent aucune contradiction évidente avec les comptes annuels.

---------------------------------

KBC Ancora est une société cotée en bourse qui détient 18,6% des actions de KBC Groupe et qui assure, avec Cera, MRBB et les Autres Actionnaires Stables, la stabilité du sociétariat et le développement de KBC Groupe. Ces actionnaires de référence de KBC Groupe ont conclu à cet effet un pacte d'actionnaires.

Calendrier financier :

29 septembre 2020 Rapport annuel 2019/2020 disponible et convocation de l'Assemblée Générale

30 octobre 2020 Assemblée Générale des sociétaires

29 janvier 2021 Rapport financier semestriel (premier semestre)

27 août 2021 Communiqué annuel exercice 2020/2021

Ce communiqué de presse est disponible en français, en anglais et en néerlandais sur le site www.kbcancora.be.

KBC Ancora Investor Relations & Contacts presse : Jan Bergmans

tél. : +32 (0)16 27 96 72

e-mail : jan.bergmans@kbcancora.be ou mailbox@kbcancora.be







1KBC Ancora rapporte selon les normes comptables belges (Belgian GAAP).

2 L'endettement net s'entend aux fins des présentes comme le total des dettes, diminué du total des actifs, hors immobilisations financières.





Pièce jointe