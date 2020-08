Acquisition stratégique d’un transporteur de lots brisés et de lots complets intermodal

Opportunités de croissance et de synergie à l’échelle canadienne

MONTRÉAL, 28 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- TFI International Inc. (NYSE et TSX: TFII), un chef de file nord-américain du secteur du transport et de la logistique, a annoncé aujourd’hui qu’elle a signé un accord définitif pour acquérir APPS Transport Group (« APPS »). Fondée en 1985 et basée à Mississauga, en Ontario, APPS fournit principalement un service de transport de lots brisés, ainsi que des solutions de transport de lots complets, d’entreposage, de distribution et de logistique spécialisée en Ontario et partout au Canada. La société dessert les marchés de la vente au détail, des biens de consommation, de l’approvisionnement automobile, de l’alimentation et des boissons, de l’approvisionnement industriel et commercial ainsi que l’industrie des fils et câbles.

Avec approximativement 100 millions $CA en revenus annuels et près de la moitié de son activité intermodale, APPS compte plus de 400 employés, dont près de 100 chauffeurs dévoués et plus de 80 entrepreneurs indépendants, et travaille avec plus de 250 partenaires de liaisons. À partir de ses six installations, y compris son emplacement principal à Mississauga, la société exploite une flotte qui comprend près de 70 camions de compagnie, près de 250 remorques et environ 250 conteneurs.

« Nous sommes impatients d’accueillir l’équipe exceptionnelle d’APPS au sein de TFI International et nous voyons une superbe opportunité de dynamiser la performance et les synergies opérationnelles dans les mois à venir. », a déclaré Alain Bédard, président du conseil, président et chef de la direction de TFI International. « APPS partage nos valeurs fondamentales et a démontré une croissance rapide et efficace au fil des années. Nous prévoyons tirer parti de leur bilan déjà impressionnant en améliorant l’utilisation, en augmentant la qualité des revenus et en optimisant l’utilisation de notre empreinte immobilière combinée. Plus spécifiquement, le réseau opérationnel d’APPS devrait procurer une excellente adéquation stratégique avec nos régions opérationnelles actuelles, offrant de nombreuses opportunités pour renforcer le service à la clientèle. Nous sommes impatients de voir l’équipe d’APPS poursuivre son succès à long terme sous l’égide de TFI. »

La transaction sera conclue dans les plus brefs délais, assujettie à un examen et à une approbation règlementaires.

À PROPOS DE TFI INTERNATIONAL

TFI International Inc., un chef de file nord-américain du secteur du transport et de la logistique, est présente partout aux États‑Unis, au Canada et au Mexique par l’intermédiaire de ses filiales. TFI International crée de la valeur pour ses actionnaires en repérant des acquisitions stratégiques et en gérant un réseau en pleine expansion de filiales en propriété exclusive. Ces filiales bénéficient des ressources financières et opérationnelles de TFI International pour accroître leurs activités et améliorer leur efficacité. Les sociétés de TFI International exercent les activités suivantes:

la livraison de colis et de courrier;

le transport de lots brisés;

le transport de lots complets;

la logistique.

TFI International Inc. est inscrite à la Bourse de New York et à la Bourse de Toronto sous le symbole TFII. Pour en savoir plus, visitez www.tfiintl.com.

Renseignements:

Alain Bédard

Président du conseil, président et chef de la direction

TFI International Inc.

(647) 729-4079

abedard@tfiintl.com