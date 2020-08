WISeKey a créé WISeAI, une coentreprise avec le leader allemand de l'intelligence artificielle arago, fusionnant l'IA, l'IoT et la cybersécurité en une plateforme européenne fiable









ZOUG, Suisse & GENÈVE & Francfort, Allemagne – 26 août 2020 - WISeKey International Holding (« WISeKey », SIX : WIHN, NASDAQ : WKEY), une société leader dans le domaine de la cybersécurité et de l'Internet des objets, a conclu un contrat avec arago afin d'intégrer WISeAI AG, une coentreprise en Suisse.





WISeKey et arago unissent leurs forces pour mettre en œuvre la toute première plateforme AIoT de bout en bout avec le nom de code WISeAI résultant de la combinaison révolutionnaire de leurs produits leaders du secteur : la plateforme d'automatisation des connaissances et des données basée sur l'IA d'arago, HIRO, et les technologies de cybersécurité, de la Root of Trust (« RoT ») européenne et de l'IoT/des semi-conducteurs de WISeKey. L'AIoT intègre des semi-conducteurs, des capteurs intelligents, des systèmes IoT, l'intelligence artificielle et un cloud de données pour fournir aux clients une offre unique permettant de stimuler l'innovation et la transformation numérique. Grâce à la technologie de cybersécurité et au réseau IoT de WISeKey, les données seront collectées dans HIRO où elles pourront être traitées et, grâce à l'automatisation, traitées en temps réel dans un environnement hautement sécurisé.

L'AIoT est le cerveau qui alimentera le système nerveux du réseau d'objets IoT opérant dans l'écosystème WISeKey, qui connecte actuellement plus de 1,6 milliard d'appareils IoT sécurisés avec WISeKey VaultIC. Avec l'introduction de la 5G, l'écosystème continuera de croître à un rythme beaucoup plus rapide, car la 5G permettra de connecter chaque objet, chaque personne et chaque machine. L'AIoT va intégrer l'IA dans les principaux composants de l'infrastructure de l'écosystème, y compris la RoT, les semi-conducteurs et l'informatique en périphérie de réseau. Des API spécialisées sont ensuite utilisées pour assurer l'interopérabilité entre les composants au niveau de l'appareil, du logiciel et de la plateforme afin d'optimiser les opérations du système et du réseau. Le données traitées via l'AIoT sont ensuite collectées et rendues accessibles pour en extraire de la valeur et améliorer les informations et la connaissance du marché pour les clients. L'AIoT permet également l'automatisation sécurisée des actions et des décisions commerciales basées sur des données en temps réel, et permet à l'IoT de fonctionner de manière indépendante avec une intervention humaine minimale, contrairement à l'état actuel du marché qui exige que toutes les actions soient codées à l'avance en fonction de scénarios prédéfinis.



Grâce à l'utilisation d'algorithmes d'IA et à la maintenance prédictive mise en œuvre via l'AIoT, les appareils IoT auront la capacité de déterminer de manière dynamique les mesures à entreprendre pour prendre des décisions et s'auto-programmer en fonction des analyses et des connaissances définies par le client, ce qui se traduira par une réduction des coûts d'exploitation et de maintenance pour les fournisseurs.







L'objectif principal de la coentreprise est de s'implanter sur le marché de l'AIoT pour maximiser les revenus à court terme, tout en créant des opportunités de marché importantes dans des secteurs tels que l'industrie 4, la vente au détail, les transactions financières, l'automobile, les villes intelligentes, les produits de consommation, la santé, les cartes à puce, l'industrie, les transports et l'infrastructure informatique. L'IA joue un rôle croissant dans les applications et déploiements IoT. Les investissements et les acquisitions dans les start-ups qui fusionnent l'IA et l'IoT ont augmenté au cours des deux dernières années. Les principaux fournisseurs de logiciels de plateforme IoT proposent désormais des fonctionnalités d'IA intégrées, telles que l'analyse basée sur l'apprentissage automatique.

L'intérêt d'ajouter l'IA à la plateforme WISeKey réside dans sa capacité à exploiter rapidement les données. L'apprentissage automatique, une technologie d'IA, permet d'identifier automatiquement des schémas et de détecter des anomalies dans les données recueillies par les capteurs et appareils intelligents, tels que la température, la pression, l'humidité, la qualité de l'air, les vibrations et le son.





La stratégie de WISeKey, visant à tirer parti de sa plateforme technologique en nouant des relations durables avec un partenaire stratégique, est conçue pour apporter un flux de clients de haut niveau très demandeurs de solutions de cybersécurité telles que l'IA, l'identité numérique et la confidentialité, la communication mobile sécurisée, l'informatique sécurisée dématérialisée, l'IoT, les semi-conducteurs sécurisés, la Blockchain et autres technologies innovantes proposées par WISeKey.





À propos d'arago GmbH, Eschersheimer Landstraße 526, 60433 Francfort-sur-le-Main (AG Frankfurt, HRB 100909) est une entreprise privée allemande spécialisée dans la technologie qui cherche à faire bénéficier les entreprises du monde entier de technologies d'intelligence artificielle grâce à l'automatisation des connaissances. Fondée à Francfort-sur-le-Main en 1995, la société développe et utilise des technologies modernes telles que l'inférence et l'apprentissage automatique pour exécuter automatiquement n'importe quel processus métier.

À propos de WISeKey :

WISeKey (NASDAQ : WKEY ; SIX Swiss Exchange : WIHN, NASDAQ : WKEY) est un leader mondial en matière de cybersécurité et déploie actuellement des écosystèmes d'identité numérique à grande échelle pour les personnes et les objets utilisant la Blockchain, l'IA et l'Internet des objets, tout en respectant la place de l'être humain comme pierre angulaire de l'Internet. Les microprocesseurs WISeKey sécurisent l'informatique omniprésente qui façonne l'« Internet of Everything » d'aujourd'hui. WISeKey IoT dispose d'une base installée de plus de 1,5 milliard de micropuces dans la quasi-totalité des secteurs de l'Internet des objets (voitures connectées, villes intelligentes, drones, capteurs agricoles, anti-contrefaçon, éclairage intelligent, serveurs, ordinateurs, téléphones mobiles, jetons cryptographiques, etc.) WISeKey est idéalement positionnée pour être à la pointe de l'Internet des objets, car ses semi-conducteurs produisent une énorme quantité de données « Big Data » qui, lorsqu'elles sont analysées avec l'intelligence artificielle (IA), permettent aux applications industrielles de prévoir la défaillance de leur équipement avant qu'elle ne se produise.

Notre technologie est approuvée par la fondation OISTE/La Root of Trust (« RoT ») cryptographique de WISeKey basée en Suisse. Elle offre une authentification et une identification sécurisées dans des environnements physiques et virtuels pour l'Internet des objets, la Blockchain et l'intelligence artificielle. La RoT de WISeKey fait office d'ancre de confiance commune pour garantir l'intégrité des transactions en ligne entre les objets, ainsi qu'entre les objets et les personnes. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.wisekey.com .

Contacts presse et investisseurs :

WISeKey International Holding Ltd

Contact de la société : Carlos Moreira

Président-directeur général

Tél. : +41 22 594 3000

info@wisekey.com WISeKey Investor Relations (États-Unis)

Contact : Lena Cati

The Equity Group Inc.

Tél. : +1 212 836-9611

lcati@equityny.com

Avis de non-responsabilité :

Cette communication contient expressément ou implicitement certaines déclarations prospectives concernant WISeKey International Holding Ltd et ses activités. Ces déclarations impliquent certains risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les réalisations, la situation financière, les performances ou les résultats réels de WISeKey International Holding Ltd diffèrent sensiblement des réalisations, performances ou résultats futurs exprimés ou suggérés par ces déclarations prospectives. WISeKey International Holding Ltd fournit cette communication à cette date et ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives qu'elle contient à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente, ne vise pas à solliciter ou à proposer l'achat de titres et n'est pas un prospectus d'offre au sens de la Loi sur les services financiers (« FinSA ») ou de la législation en vigueur avant la FinSA, ni une publicité au sens de la FinSA ou au sens de tout autre règlement sur les valeurs mobilières. Les investisseurs doivent se fier à leur propre évaluation de WISeKey, de ses titres, ainsi que des avantages et risques associés. Rien dans le présent document ne constitue une promesse ou une déclaration quant aux résultats futurs de WISeKey, ni ne doit être considéré comme tel.





Les titres proposés ne seront pas et n'ont pas été enregistrés en vertu du Securities Act des États-Unis d'Amérique de 1933, tel que modifié, et ne pourront pas être proposés ou vendus aux États-Unis d'Amérique en l'absence d'un enregistrement ou d'une dérogation aux exigences d'enregistrement prévues par cette législation.