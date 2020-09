Ageas nomme un nouveau CEO et Président

Aujourd’hui, Ageas annonce, sous réserve des approbations nécessaires, que Hans De Cuyper succèdera à Bart De Smet au poste de CEO d’Ageas à compter du 22 octobre 2020. A cette même date, Bart De Smet deviendra Président du Conseil d’administration du Groupe en remplacement de Jozef De Mey qui a récemment annoncé sa décision de quitter son poste.

Avec Hans De Cuyper, CEO actuel de la filiale belge d’Ageas, AG Insurance, Ageas nomme un dirigeant chevronné qui apporte une grande connaissance du Groupe et du secteur de l’assurance. Grâce à plusieurs postes de direction tant en Asie qu’en Belgique, Hans est extrêmement bien placé pour réunir le meilleur des deux cultures et pour mener Ageas vers le succès dans sa prochaine phase de développement.

Hans rejoint la société en 2004 en tant que Director Insurance Management Asia à Hong Kong. En 2007, il rejoint la Malaisie en tant que Chief Financial Officer d’Etiqa Insurance & Takaful, la co-entreprise de Maybank et Ageas. De 2011 à 2013, il est Chief Executive Officer d’Eqita et membre de l’Executive Committee de Maybank, la principale banque malaisienne. En septembre 2013, Hans revient en Belgique pour prendre le poste de Chief Financial Officer d’AG Insurance, la filiale belge d’Ageas. Depuis le 1er octobre 2015, il est Chief Executive Officer d’AG Insurance et par conséquent CEO du segment « Belgique » au sein du Groupe.

Bart De Smet rejoint la société en 1998 en tant que membre du comité de direction de Fortis AG (dorénavant AG Insurance) et est responsable de Fortis Employee Benefits. En 2005, il devient responsable de l’activité Non-vie et du Broker Channel de Fortis Insurance Belgium et, en 2007, CEO de Fortis Insurance Belgium. En juin 2009, il accède à la fonction de CEO de Fortis, devenu Ageas en 2010. Sous sa direction, les l’héritage de la crise financière a été résolu et Ageas s’est transformé en un Groupe d’assurance international solide et indépendant.

Hans venant d’être nommé CEO, sa candidature au Conseil d'Administration d’Ageas sera proposée lors de l’Assemblée des actionnaires du 22 octobre 2020. A la suite de sa nomination au poste de CEO d’Ageas, le processus de sélection d’un nouveau CEO d’AG Insurance a été lancé.

Dans les mois à venir, Bart et Hans continueront à travailler étroitement avec leurs équipes dirigeantes respectives pour assurer une transition toute en douceur des responsabilités.

Les deux nominations sont soumises à l’approbation de la Banque nationale de Belgique.

Déclaration de Jozef De Mey sur les nominations : « Je souhaite féliciter Hans pour sa nomination au poste de CEO d’Ageas. Le Conseil d'Administration est convaincu que sa grande expérience, tant en Europe qu’en Asie, permettra à la société de se préparer de façon adéquate pour l’avenir et à entamer la prochaine étape passionnante de son évolution.

Je profite de cette occasion pour également féliciter Bart pour sa nomination en tant que Président du Conseil d’administration d’Ageas. Au nom du Conseil d’administration, je souhaite le remercier pour son exceptionnelle performance en tant que CEO pendant plus d’une décennie. Sa direction a véritablement été une source d’inspiration et nous savons qu’il continuera à largement contribuer au Groupe en tant que Président.

Le fait que les deux nominations soient intervenues en interne après une évaluation complète et indépendante des nombreux candidats internes et externes dans le cadre de notre processus de planification de la succession témoigne de l’étendue du talent des dirigeants au sein du Groupe. »

Hans De Cuyper : « Je suis honoré d’avoir l’opportunité de diriger la société au cours du prochain chapitre de son histoire et je suis reconnaissant au Conseil d'Administration pour la confiance qu'il m’accorde. Sous la direction de Bart, Ageas s’est transformée au cours de la dernière décennie en un groupe d’assurance international solide et indépendant. J’ai hâte de travailler avec l’équipe qui est derrière la fantastique épopée de ces dix dernières années. Je souhaite également remercier l'Executive Committee et tous mes collègues d’AG Insurance pour leur travail fantastique! Vous n’avez jamais manqué de réaliser vos promesses au Groupe. Je suis impatient de découvrir nos évolutions en Asie depuis que j’ai quitté la région en 2013 et de mener nos activités en Europe et en Asie vers un avenir radieux. Je suis enthousiaste à l’idée des nombreuses opportunités qui nous attendent et de poursuivre le travail. »

Bart De Smet : « C’est avec une grande fierté que je me retourne sur mes années en tant que CEO. J’ai été épaulé par une équipe de personnes exceptionnelles et ensemble, nous avons tenu nos promesses. Je suis ravi de pouvoir continuer, en tant que Président du Conseil d’administration, à faire partie de l’aventure, de la croissance d’Ageas et d’assister à encore plus de succès dans les années à venir. Je félicite mon successeur et je lui souhaite beaucoup de réussites. Notre secteur vit des heures passionnantes, et la société civile des moments difficiles. Mais je suis convaincu que sous la direction de Hans, nous continuerons à réaliser ce que nos parties prenantes attendent de nous. »

