Ageas benoemt nieuwe CEO en voorzitter

Ageas meldt vandaag dat Hans De Cuyper vanaf 22 oktober 2020 Bart De Smet zal opvolgen als CEO van Ageas, onder voorbehoud van de nodige goedkeuringen. Tegelijkertijd wordt Bart De Smet voorzitter van de Groep. Hij vervangt Jozef De Mey die onlangs zijn beslissing aankondigde om zijn mandaat neer te leggen.

Met Hans De Cuyper, nu CEO van AG Insurance, de Belgische dochteronderneming van Ageas, zet Ageas een ervaren leider en people manager aan het roer, met een uitgebreide kennis van de Groep en de verzekeringssector. Dankzij verschillende senior managementposities zowel in Azië als in België is Hans bijzonder goed geplaatst om het beste van beide culturen samen te brengen en Ageas met succes door de volgende fase van zijn ontwikkeling te loodsen.

Hans trad in 2004 bij de onderneming in dienst als Director Insurance Management Asia in Hongkong. In 2007 verhuisde hij naar Maleisië, waar hij Chief Financial Officer werd van Etiqa Insurance & Takaful, de joint venture tussen Maybank en Ageas. Van 2011 tot 2013 was hij Chief Executive Officer van Etiqa en lid van het Executive Committee van Maybank, de toonaangevende Maleisische bank. In september 2013 keerde Hans terug naar België als Chief Financial Officer van AG Insurance, de Belgische dochteronderneming van Ageas. Sinds 1 oktober 2015 is Hans Chief Executive Officer van AG Insurance en bijgevolg CEO van het segment 'België' binnen de Groep.

Bart De Smet trad in 1998 bij de Groep in dienst als lid van het directiecomité van Fortis AG (nu AG Insurance), verantwoordelijk voor Fortis Employee Benefits. In 2005 werd hij verantwoordelijk voor de Niet-Levenactiviteiten en het makelaarskanaal van Fortis Insurance Belgium en in 2007 werd hij CEO van Fortis Insurance Belgium. In juni 2009 werd hij CEO van Fortis, dat in 2010 werd omgedoopt tot Ageas. Onder zijn leiding werden de gevolgen van de financiële crisis opgelost en ontpopte Ageas zich tot een sterke en onafhankelijke internationale verzekeringsgroep.

Als nieuwe CEO zal Hans op de aandeelhoudersvergadering van 22 oktober 2020 worden voorgedragen als lid van de raad van bestuur van Ageas. Door zijn benoeming als CEO van Ageas is de selectieprocedure voor de benoeming van een nieuwe CEO voor AG Insurance gestart.

De komende maanden zullen Bart en Hans nauw samenwerken met hun respectieve managementteams om de overdracht van verantwoordelijkheden zo goed mogelijk te laten verlopen.

Beide benoemingen moeten door de Nationale Bank van België worden goedgekeurd.

Jozef De Mey over de benoemingen: "Ik wil Hans graag feliciteren met zijn benoeming tot nieuwe CEO van Ageas. De raad van bestuur heeft er alle vertrouwen in dat Hans, dankzij zijn uitgebreide ervaring in zowel Europa en Azië, ervoor zal zorgen dat de onderneming goed op de toekomst is voorbereid en klaar is voor de volgende boeiende fase in haar evolutie.

Ik grijp deze gelegenheid eveneens aan om Bart te feliciteren met zijn benoeming tot voorzitter van de raad van bestuur van Ageas. Namens de raad van bestuur wil ik Bart graag bedanken voor zijn uitzonderlijke prestatie als CEO de voorbije tien jaar. Als leider weet hij als geen ander te inspireren, en het lijdt geen twijfel dat hij als voorzitter voor de Groep van onschatbare waarde zal blijven.

Het getuigt van aanzienlijk beschikbaar managementtalent binnen de Groep dat beide vacatures intern zijn ingevuld na een volledige en onafhankelijke selectieprocedure waarbij er in het kader van onze successieplanning een waaier van interne en externe kandidaten werden geëvalueerd."

Hans De Cuyper: "Het is voor mij een eer dat ik de onderneming door het volgende hoofdstuk in haar geschiedenis mag leiden, en ik ben dankbaar voor het vertrouwen dat de raad van bestuur in mij stelt. Onder Bart’s leiding heeft Ageas zich de laatste tien jaar ontpopt tot een succesvolle onafhankelijke internationale verzekeringsgroep. Ik kijk uit naar mijn samenwerking met het team dat deze boeiende geschiedenis de laatste tien jaar heeft geschreven. Ook wil ik het Executive Committee en al mijn collega's bij AG Insurance bedanken voor al hun uitstekende werk! Jullie zijn al jullie beloftes aan de Groep nagekomen. Ik kijk ernaar uit om me weer te verdiepen in onze ontwikkelingen in Azië sinds ik de regio in 2013 heb verlaten, en om onze activiteiten in Europa en Azië naar een mooie toekomst te loodsen. De toekomst heeft nog zoveel boeiende kansen te bieden en ik ben vast van plan om al het fantastische geleverde werk voort te zetten."

Bart De Smet: "Ik kijk met heel veel trots terug op mijn mandaat als CEO. Ik kon rekenen op een ongelofelijk team van mensen en samen hebben we onze beloftes waargemaakt. Als voorzitter van de raad van bestuur van de Ageas-groep ben ik blij dat ik deel kan blijven uitmaken van Ageas's groeiverhaal en dat ik de komende jaren getuige mag zijn van het verdere succes. Ik wil mijn opvolger van harte feliciteren en wens hem het allerbeste. Het zijn boeiende tijden voor onze sector, maar ook moeilijke tijden voor de maatschappij. Ik heb er alle vertrouwen in dat we met Hans aan het roer alle verwachtingen van onze stakeholders blijven inlossen."

Ageas is een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met een erfgoed dat zich uitstrekt over een periode van bijna 200 jaar. Het biedt zowel particulieren als bedrijven Levens- en Niet-Levensverzekeringsproducten aan die beantwoorden aan hun specifieke behoeften, niet alleen vandaag maar ook in de toekomst. Ageas, een van de grootste verzekeringsmaatschappijen in Europa, is vooral werkzaam in Europa en Azië, die samen het grootste deel van de wereldwijde verzekeringsmarkt vormen. Via een combinatie van 100%-dochterondernemingen en langetermijnpartnerships met sterke financiële instellingen en belangrijke distributeurs, is Ageas met succes actief in België, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Portugal, Turkije, China, Maleisië, India, Thailand, Vietnam, Laos, Cambodja, Singapore en de Filipijnen. Ageas behoort tot de marktleiders in de meeste landen waar het aanwezig is. Ageas telt meer dan 45.000 werknemers en in 2019 bedroeg het premie-inkomen ruim EUR 36 miljard (alle cijfers tegen 100%).

