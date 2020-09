United Bankers Oyj

PÖRSSITIEDOTE 31.8.2018 kello 11:00

Tiedoteluokka: Johtohenkilöiden liiketoimet

United Bankers Oyj: Johdon liiketoimet – Amos Partners Oy (Asunmaa)

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Amos Partners Oy

Asema: Lähipiiriin kuuluva henkilö

(X) Oikeushenkilö

(1):Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö

Nimi: Asunmaa, Antti

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

Liikkeeseenlaskija: United Bankers Oyj

LEI: 743700J2WO3J6XGFPG77

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 743700J2WO3J6XGFPG77_20200831094316_2

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2020-08-28

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000081427

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 30 000 Yksikköhinta: 9,2 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(1): Volyymi: 30 000 Keskihinta: 9,2 EUR

Lisätietoja:

United Bankers Oyj, sijoittajaviestintä: ir@unitedbankers.fi

Inka Noramaa

Sähköposti: inka.noramaa@unitedbankers.fi

Puhelin: 09 2538 0323, 040 576 4202



United Bankers lyhyesti:

United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu varainhoidon ja sijoitusmarkkinoiden asiantuntija. United Bankers -konsernin liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito ja pääomamarkkinapalvelut. Varainhoidossa konserni on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers Oyj on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama, ja konsernin palveluksessa työskentelee 126 työntekijää (FTE) sekä 37 asiamiestä (30.6.2020). United Bankers -konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 32,5 miljoonaa euroa ja operatiivinen liikevoitto 6,7 miljoonaa euroa (IFRS). Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 3,2 miljardia euroa (30.6.2020). United Bankers Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Finanssivalvonta valvoo konsernin yhtiöiden toimintaa. Tutustu tarkemmin United Bankersiin osoitteessa www.unitedbankers.fi.