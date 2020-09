Le présent communiqué de presse n’est pas destiné à être diffusé par un service de presse américain ni diffusé aux États-Unis

ROUYN-NORANDA, Québec, 31 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources minières Radisson Inc. (TSX-V: RDS, OTC: RMRDF) (« Radisson ») et Ressources Renforth Inc. (CSE – RFR) (OTC US– RFHRF) (WKN – A2H9TN) (« Renforth ») sont heureuses d’annoncer la clôture de l’entente d’acquisition de New Alger à l’intérieur duquel Radisson acquerra 100% d’intérêt du projet aurifère New Alger ( « New Alger ») de Renforth et entrera dans une relation stratégique à long terme avec Renforth par le biais d’un investissement en équité par Radisson représentant 9,6% du capital-actions de Renforth. Renforth détiendra quant à elle 5,7% d’intérêt dans le capital-actions de Radisson. La transaction a comme objectif la création d’une synergie régionale à l’intérieur de l’un des camps miniers les plus prolifiques au monde afin de générer une valeur accrue pour les actionnaires des deux sociétés.

La transaction augmentera significativement la position de terrain de Radisson à l’intérieur du camp minier Bousquet-Cadillac, augmentant ainsi l’étendue du projet O’Brien et renforçant son potentiel d’exploration. La société évalue que la transaction augmentera l’attrait de la part d’investisseurs et sociétés productrices envers le projet aurifère O’Brien. Suivant la clôture de l’acquisition de New Alger :

La position de titres miniers de Radisson couvre maintenant 5 839 ha, multipliant par neuf la position de terrain par rapport aux 637 ha détenus avant la transaction.

Radisson contrôle maintenant 5,9 km le long de la faille Larder-Lake-Cadillac, incluant 3,2 km à l’est et 2,7 km à l’ouest de l’ancienne mine O’Brien, reconnue comme l’ancienne mine la plus riche au Québec en terme de teneur avec une production historique de 587 k onces d’or à une teneur moyenne de 15,25 g/t Au (1926-1957)

Radisson entrevoit l’opportunité d’appliquer son modèle litho-structural afin de mettre en valeur le potentiel de croissance des ressources sur les titres miniers acquis Les travaux d’exploration récents de Radisson se sont limités à seulement 1,5 km de terrain à l’est de l’ancienne mine O’Brien La société anticipe d’augmenter son programme d’exploration pour y inclure des cibles à fort potentiel à l’ouest de l’ancienne mine O’Brien

Radisson augmente son potentiel de croissance dans les sédiments du Pontiac qui demeurent sous-explorés. Cela inclut le potentiel de croissance des Discovery Veins ayant été identifiées par forage pour approximativement 500 m latéraux et jusqu’à une profondeur de 120 m. Les Discovery veins ne sont pas incluses dans l’estimation des ressources courantes et elles demeurent ouvertes pour expansion à l’est et à l’ouest. S’ajoutant au potentiel pour d’autres systèmes de veines potentiels similaires au sud, les sédiments du Pontiac sont également l’hôte de gisements aurifères a fort tonnage dans le district.



Enfin, la structure de la transaction améliore grandement le bilan de Renforth pour une augmentation significative de ses activités d’exploration dans le but de mettre en valeur le plein potentiel de ses propriétés d’exploration attrayantes incluant Parbec, Nixon Bartleman, Malartic West, Denain-Pershing et Surimeau À la suite de la clôture du financement projeté par Renforth, il est anticipé que Radisson détiendra 9,6% d’intérêt dans le capital-actions de Renforth, ce qui permettra à ses actionnaires de bénéficier d’une exposition au potentiel d’exploration des actifs de Renforth majoritairement situés à l’intérieur de la même région prolifique.

« Nous sommes emballés d’annoncer la clôture de cette transaction et anticipons favorablement notre partenariat avec Renforth. Nous évaluons que cette transaction augmente significativement l’attrait du projet O’Brien. Les titres miniers de la société couvrent maintenant une position de terrain très prospective, incluant près de 6 km de terrain le long de la prolifique faille Larder-Lake-Cadillac. Nous détenons désormais environ 3 km de chaque côté de l’ancienne mine O’Brien, reconnue comme l’ancienne mine d’or la plus riche au Québec. Nous sommes emballés par l’opportunité d’augmenter notre programme d’exploration pour y inclure les titres miniers récemment acquis » a commenté Mario Bouchard, Chef de la direction de Ressources minières Radisson Inc.

Faits saillants de la transaction :

Radisson acquerra 100% d’intérêt dans le projet New Alger pour les considérations suivantes :

12 millions d’actions ordinaires de catégorie A de Radisson seront émises à Renforth à la clôture de la transaction;

Un paiement de 500 000 $ à la clôture de la transaction; et

Un paiement contingent de 1,5m $, payable au plus tôt de l’annonce de l’atteinte de la production commerciale sur New Alger, la vente de New Alger pour plus de 40m $ ou un changement de contrôle de la société Radisson.

Dans le prochain mois, Renforth planifie compléter un financement concourant pour une levée en capitaux d’environ 3,24m $, à l’intérieur duquel Radisson acquerra un investissement stratégique à hauteur de 9,6% du capital-actions de Renforth.



Ce financement est anticipé être un financement accréditif de charité, en vertu duquel, Renforth prévoie émettre 24 millions d’actions accréditives à un prix de 0,135$ par action

Financement de la transaction :

Radisson anticipe que sa forte position financière lui permettra de compléter la transaction ainsi que d’augmenter le programme de forage en cours au projet O’Brien tout en pouvant y inclure les nouveaux titres miniers. Au 31 juillet 2020, la société estime des actifs liquides globaux d’approximativement $8,5 m incluant;

Une trésorerie, équivalents de trésorerie pour approximativement 3.3 m $, incluant les procédés de la récente cession de placements non stratégiques et des recevables;

Des liquidités anticipées de 0,7 m $ provenant de l’exercice de bons de souscriptions et d’options d’achat d’actions à l’intérieur du cours du prix du titre par certains détenteurs incluant l’aviseur stratégique, le Président du conseil, le chef de la direction, le Président et des administrateurs qui ont indiqué leur intention d’exercice;

Des liquidités en fonds réservés à l’exploration et la mise en valeur pour approximativement 4,5 m $, qui faciliteront l’augmentation du programme de forage de 60 000 m en cours à plus de 75 000 m permettant ainsi des forages additionnels en 2021.

Accord mutuel de blocage des titres

À l’intérieur de la transaction de New Alger, Renforth et Radisson ont consenti que les titres détenus par les deux parties seront assujettis à un accord mutuel de blocage des titres. Aucun des deux parties ne vendront les titres détenus dans l’autre société pour une période de 12 mois suite à la clôture sans préalablement avoir obtenu le consentement de l’autre partie. A la fin de cette période, toute société désirant se départir de titres de l’autre société lui accordera une période de temps afin de faciliter le transfert/la vente de ces titres. Ces limitations resteront en place jusqu’au 3ième anniversaire de la date de clôture.



Aviseurs

INFOR Financial Inc. et Osler, Hoskin & Harcourt LLP ont respectivement agi en tant que conseillers financiers et conseillers légaux pour Ressources minières Radisson Inc.



Le projet New Alger

Voir figure 1 : Localisation des propriétés New Alger et O’Brien

Le projet New Alger se constitue d’un terrain à fort potentiel d’exploration adjacent à la frontière ouest du projet O’Brien. En juin 2020, Renforth y a publié un rapport technique incluant une mise à jour de l’estimation des ressources minérales courantes. Les ressources courantes s’étendent sur approximativement 1 400 m latéraux et jusqu’à une profondeur moyenne de 300 m le long de la faille Larder-Lake-Cadillac. Le gisement demeure ouvert en profondeur le long de la faille Larder-Lake-Cadillac et des Discovery Veins et à l’est et à l’ouest des Discovery Veins.



Personnes qualifiées

Richard Nieminen, géo., Directeur de l’exploration, agit en tant que personne qualifiée pour Radisson selon le Règlement 43-101 et a révisé et approuvé l'information technique en lien à Radisson contenue dans ce communiqué de presse.



