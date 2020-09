TORONTO, 31 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Placements AGF Inc. (TSX:AGF.B) annonce aujourd’hui l’instauration d'un nouveau FNB axé sur le développement durable, la réduction de frais de gestion et la clôture de séries associées au Fonds d’actions mondiales Croissance durable AGF.



FNB Actions mondiales Croissance durable AGF – Nouveau FNB

Plus tôt ce mois-ci, AGF a annoncé le dépôt d’un prospectus provisoire auprès des organismes de réglementation canadiens en matière de valeurs mobilières, en prévision du lancement du FNB Actions mondiales Croissance durable AGF, qui vise à procurer une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres qui cadrent avec le concept de développement durable du FNB.

Fonds d’actions mondiales Croissance durable AGF : réduction de frais de gestion et clôture de séries

En conséquence d'un examen récent, AGF annonce aujourd’hui une réduction de frais de gestion et la clôture de séries. Par ces mesures, AGF vise à rationaliser davantage sa gamme de produits axés sur l’investissement durable, et à veiller à ce que ceux-ci restent assortis de frais concurrentiels répondant aux besoins des investisseurs et adaptés aux tendances du marché.

Ainsi, à compter du 1er octobre 2020, les frais de gestion des séries OPC et F du Fonds d’actions mondiales Croissance durable AGF seront réduits de 2,00 % à 1,65 % et de 0,90 % à 0,65 %, respectivement.

La clôture des séries Q et W, des solutions à tarifs préférentiels d’AGF destinées aux investisseurs admissibles, aura lieu vers le 6 novembre 2020. À compter du 31 août 2020, les parts des séries visées par la clôture ne sont plus disponibles aux fins d’achat et AGF cesse d’accepter les demandes d’achat ou d’échange relativement aux séries clôturées, y compris ceux qui sont faits dans le cadre de programmes de prélèvements automatiques et d’échanges systématiques.

Les parts des séries visées par la clôture qui resteront dans le Fonds, dans le cadre d’un régime enregistré au nom du client, seront transférées à d’autres séries du Fonds d’actions mondiales Croissance durable AGF, vers le 5 novembre 2020. Les parts de série Q seront transférées dans la série OPC du Fonds d’actions mondiales Croissance durable AGF (assortie de frais d’acquisition); et celles de la série W, dans la série F du même Fonds. Les parts des séries visées par la clôture qui resteront dans le Fonds, dans le cadre d’un régime non enregistré au nom du client ou dans tout type de compte en prête-nom ou de compte intermédiaire (enregistré ou non enregistré) seront rachetées vers le 6 novembre 2020, sans qu’aucuns frais de rachat ni aucuns frais de vente ne soient imputés.

Dénis de responsabilité

Des commissions de vente, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais peuvent être reliés aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur ne se reproduira pas nécessairement. Les titres de fonds communs de placement ne sont pas garantis par la Société d’assurance-dépôts du Canada (SADC) ni par aucun autre organisme d’assurance-dépôts du gouvernement. Rien ne garantit qu’un fonds pourra maintenir une valeur liquidative fixe ou que le plein montant de vos placements dans un fonds vous sera retourné.

Les FNB AGFiQ sont inscrits et négociés sur des marchés publics organisés du Canada. On peut acheter ou vendre des parts de ces FNB uniquement par l’entremise d’un courtier autorisé. Des commissions de vente, des frais de gestion et d’autres frais peuvent être reliés aux FNB AGFiQ. Les fonds négociés en bourse ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur ne se reproduira pas nécessairement. Nous recommandons de toujours consulter un professionnel qualifié avant de prendre une décision concernant l’impôt, l’investissement, ou toute autre question connexe. Il n’est pas garanti que les FNB AGFiQ atteindront les objectifs fixés et l’investissement dans des FNB comporte des risques. Avant d’investir, vous devriez lire le prospectus ou les documents « Aperçu du FNB » pertinents et examiner avec soin notamment l’objectif d’investissement, les risques, de même que les frais et les dépenses associés à chaque FNB. Le prospectus et les documents « Aperçu du FNB » sont disponibles sur le site AGF.com.

Un prospectus provisoire, contenant des renseignements importants sur les valeurs mobilières détenues dans le FNB Actions mondiales Croissance durable AGF, a été déposé auprès des commissions canadiennes en matière de valeurs mobilières ou auprès d’organismes semblables, dans toutes les provinces et dans tous les territoires du Canada. Le prospectus provisoire peut encore être assujetti à des modifications avant d’être finalisé. Un exemplaire du prospectus provisoire est disponible sur le site de SEDAR ( www.sedar.com ). Aucune vente ni aucune acceptation d’offre d’achat de titres ne pourra avoir lieu avant l’émission d’un visa confirmant que le prospectus est définitif.

AGF, au nom du FNB Actions mondiales Croissance durable AGF, a demandé l’inscription des parts de ce FNB à la NEO Bourse (« NEO »). Cette inscription est soumise à l’approbation de la NEO, sous réserve du respect de ses exigences d’inscription initiale. La NEO n’a pas conditionnellement approuvé la demande d’inscription et il n’y a aucune garantie qu’elle le fera.

Certains commentaires figurant dans le présent communiqué pourraient contenir des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs comprennent des énoncés qui sont par nature prévisionnels et relatifs à des événements ou à des situations futurs, ou comprennent des termes comme « prévoir », « anticiper », « compter », « planifier », « croire », « juger », « estimer », ou les formes négatives de ces termes et d’autres expressions semblables ou des verbes employés au futur ou au conditionnel. De plus, tout énoncé portant sur la performance future des fonds ou nos décisions futures possibles est considéré comme un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs sont fondés sur certains facteurs et hypothèses, dont la croissance prévue, les résultats d’exploitation, les perspectives commerciales, le rendement et les occasions d’affaires. Bien qu’AGF considère ces facteurs et hypothèses comme raisonnables selon les informations disponibles présentement, ils pourraient être erronés. Ils ne garantissent pas les résultats futurs, et les événements et les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux présentés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs qu’AGF a faits. AGF n’est pas tenue de mettre à jour ou de modifier les énoncés prospectifs par suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autres (et décline expressément pareille obligation), sauf si les lois applicables l’exigent expressément.

Au sujet de La Société de Gestion AGF Limitée

Fondée en 1957, La Société de Gestion AGF Limitée (AGF) est une société indépendante de gestion de placements diversifiés à l’échelle mondiale. AGF apporte de la discipline en offrant l’excellence en matière de gestion de placements par l’entremise de ses volets axés sur des activités fondamentales et quantitatives de même que sur des actifs non traditionnels et des avoirs de particuliers bien nantis, afin de procurer une expérience exceptionnelle à la clientèle. La gamme de solutions d’investissement d’AGF s’étend à l’échelle mondiale à une vaste clientèle, depuis les conseillers financiers jusqu’aux investisseurs particuliers et aux investisseurs institutionnels comprenant des caisses de retraite, des programmes d’entreprise, des fonds souverains, des fonds de dotation et des fondations.

AGF a des bureaux et des équipes de service de l’exploitation et de service à la clientèle sur place en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Avec un actif géré de 37 milliards de dollars, AGF offre ses produits et services à plus d’un million d’investisseurs. AGF est inscrite à la Bourse de Toronto sous le symbole « AGF.B ».

Le terme Placements AGF peut faire référence à une ou à plusieurs des filiales directes ou indirectes d’AGF ou à toutes ces filiales conjointement. Ce terme est utilisé pour plus de commodité et ne décrit pas précisément les sociétés distinctes qui gèrent chacune leurs propres affaires.

Placements AGF Inc. (PAGFI) est une filiale d'AGF. PAGFI est inscrite à titre de gestionnaire de portefeuille auprès des commissions de valeurs mobilières à travers le Canada.

Les représentants des médias peuvent communiquer avec la personne suivante pour de plus amples renseignements :

Amanda Marchment

Directrice attitrée, Service des communications de l’entreprise

416-865-4160, amanda.marchment@agf.com