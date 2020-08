August 31, 2020 08:30 ET

MEDIA RELEASE

Änderung im Management von Falcon

Zürich, 31. August 2020 – Der Verwaltungsrat der Falcon Private AG hat Matteo Maccio, bisher CFO, per 1. September 2020 zum neuen CEO ernannt. Er ersetzt Martin Keller, der im Zusammenhang mit der am 11. Mai 2020 angekündigten und planmässig verlaufenden Abwicklung der Bank im gegenseitigen Einvernehmen mit dem Verwaltungsrat zurückgetreten ist. Der Verwaltungsrat dankt Martin Keller für sein Engagement für Falcon in seiner Funktion als CEO, die er seit September 2017 innehatte, und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute.

