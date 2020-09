August 31, 2020 09:01 ET

2020. gada pirmajos sešos mēnešos Olainfarm Grupa veiksmīgi turpināja darbību savos noieta tirgos un nodrošināja zāļu piegādes pieaugumu galvenajās terapeitiskajās jomās. Šis ļāva grupai sasniegt pārdošanas apjomus EUR 66 miljonu apmērā, kas ir līdzīgs pārdošanas līmenis salīdzinājumā ar pagājušā gada pirmo pusi.



Grupas galvenais tirgus 2020. gada pirmajā pusē bija Krievija, kas veidoja 30% no kopējā pārdošanas apjoma, savukārt nervu sistēmas veselībai paredzētie produkti sasniedza 53% no medicīnas preču pārdošanas apjoma, šo izaugsmi galvenokārt veicināja Adaptol pārdošanas apjomu palielināšanās.

“Uz šī gada pirmajiem sešiem mēnešiem atskatos kā uz dinamisku un mācībām bagātu laiku, kurā īpašu uzmanību pievērsām produktu pieejamības nepārtrauktībai mūsu pacientiem galvenajos noieta tirgos, saskaroties ar Covid-19 radītajiem izaicinājumiem. Būtiski, ka esam noslēguši darbu pie uzņēmuma jaunās piecu gadu stratēģijas, pārejot uz ilgtspējīgu izaugsmi, kas mērāma divciparu skaitļos gadu no gada mūsu recepšu, bezrecepšu medikamentu un aktīvo vielu segmentos. Šī gada pirmajā pusgadā mūsu uzmanība bija vērsta uz esošās uzņēmējdarbības un ilgtermiņa nodrošināšanu. Būtisks stratēģijas komponente ir pētniecības un attīstības optimizācija, kas nodrošina ilgtspējīgu jaunu produktu izstrādi. Tagad esam gatavi nākamajam līmenim – paātrināt izaugsmi, sasniedzot ievērojamu uzņēmuma vērtības pieaugumu. Esmu gandarīts, ka mūsu sniegumu līdz šim atspoguļo pirmā pusgada finanšu rādītāji,” teica Jerūns Veitess, AS “Olainfarm” valdes priekšsēdētājs.

Grupas ziņotais EBITDA rādītājs 2020. gada pirmajiem sešiem mēnešiem ir EUR 17,9 miljoni, kas ir par 19% vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā laika posmā, savukārt neto peļņa ir EUR 10 miljonu, kas ir 18% kritums valūtas maiņas zaudējumu dēļ, ko izraisīja rubļa kursa svārstības pārskata periodā.

Lai gan grupa ir īstenojusi visaptverošus drošības pasākumus un spēja nepārtraukti piegādāt produktus vertikāli integrētās ražošanas struktūras dēļ, dažos tirgos pieprasījums samazinājās pirktspējas izmaiņu un medicīnisko produktu iegādes ierobežojumu dēļ. Pieprasījuma izmaiņu dēļ Grupa ir samazinājusi pārdošanas prognozi 2020. gadam līdz EUR 126 miljoniem, kas ir 7% kritums salīdzinājumā ar iepriekš ziņoto. Negatīvo valūtas kursu svārstību dēļ, prognozētā Grupas neto peļņa 2020. gadā ir EUR 11,2 miljoni, kas ir kritums par EUR 3 miljoniem salīdzinājumā ar iepriekšējo prognozi.

AS „Olainfarm“ ir viens no lielākajiem uzņēmumiem Baltijas valstīs ar vairāk nekā 45 gadu pieredzi medikamentu un ķīmiski farmaceitisko produktu ražošanā. Kompānijas darbības pamatprincips ir ražot uzticamus un efektīvus augstākās kvalitātes produktus Latvijai un visai pasaulei. Šobrīd AS „Olainfarm“ produkcija tiek eksportēta uz vairāk nekā 50 pasaules valstīm un teritorijām, tostarp Baltijas valstīm, Krieviju, citām NVS valstīm, Eiropu, Ziemeļameriku, Āzijas valstīm un Austrāliju.

