MONTRÉAL, 31 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Conseil des fonds d’investissement du Québec (CFIQ) a déposé aujourd'hui son mémoire sur le Projet de loi n° 64, Loi modernisant des dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels.



« Le CFIQ félicite le gouvernement du Québec d'avoir franchi cette étape importante pour moderniser sa législation sur la protection des renseignements personnels, qui est un élément essentiel d'une économie juste et efficace », a déclaré Johanne Blanchard, présidente du conseil des gouverneurs du CFIQ. « Les progrès technologiques ont créé un besoin croissant de ces changements, et nous espérons qu'ils permettront à nos membres de mieux protéger leurs clients et leur vie privée. »

Dans son mémoire, le CFIQ a recommandé d'adopter une approche coordonnée et harmonisée avec d'autres juridictions au Canada afin de réduire le fardeau réglementaire des entreprises qui exercent leurs activités à travers le pays.

Le mémoire fait également un certain nombre de recommandations concernant les modifications proposées à la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, notamment: exiger une évaluation des facteurs liés à la vie privée et un consentement exprès uniquement lorsque les informations sont jugées sensibles; reconnaître explicitement les clauses contractuelles comme une protection équivalente à la Loi dans des cas de communication de l'information à l'extérieur du Québec; et exhorter la Commission d’accès à l’information et les autres organismes de réglementation de la protection de la vie privée au Canada à se coordonner pour veiller à ce que toute sanction financière liée à un incident de confidentialité soit limitée à une seule juridiction.

