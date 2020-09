MONTRÉAL, 31 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) et La Compagnie Électrique Lion ont annoncé aujourd’hui la signature d’un protocole d’entente pour l’acquisition de 50 camions électriques à zéro émission par le CN pour le transport intermodal, afin de les intégrer à son parc de camions, l’un des plus importants au Canada. Ils seront notamment utilisés dans les terminaux intermodaux du CN situés dans les milieux urbains dans le but de réduire l’émission des gaz à effet de serre.



En avril 2019, le CN a lancé un projet pilote visant à mettre à l’essai des camions électriques conçus et construits sur mesure par La Compagnie Électrique Lion au Québec. Destinés au transport intermodal, ces camions à zéro émission seront mis à l’essai dans de multiples contextes et environnements à travers le réseau du CN, allant de la livraison urbaine au service de navette de conteneurs, aux opérations portuaires. Les camions Lion ne produisent pas de pollution sonore et réduisent les émissions de gaz à effet de serre de 100 tonnes par année sur les routes.

« En misant sur les véhicules électriques, le CN et Lion jouent un rôle de leadership dans la transition vers l’économie de l’avenir. Ça permet de mieux lutter contre les changements climatiques, en plus de créer de bons emplois ici. C’est exactement le type d’investissements nécessaire pour une relance économique plus verte et novatrice. »

- L’honorable Pablo Rodriguez, Leader du gouvernement à la Chambre des communes

« Le gouvernement du Québec croit à une relance économique durable. Je me réjouis que la Compagnie Électrique Lion et le CN soient en mesure de travailler de concert afin de contribuer à l’électrification des transports, une façon très efficace de réduire les émissions de gaz à effet de serre au Québec. Nous pouvons être fiers de ces deux entreprises qui veulent faire des affaires et mettre en valeur le savoir-faire de chez nous tout en luttant contre les changements climatiques. »

- Benoit Charette, ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et ministre responsable de la région de Laval

« Le CN fait preuve de leadership en faisant l’acquisition de 50 camions Lion 100 % électriques. Cette commande, la plus significative pour Lion Électrique à ce jour, est une belle confiance envers notre entreprise qui démontre que l’électrification du transport lourd c’est maintenant. En plus d’être zéro émission, je suis convaincu que les camions électriques Lion seront un ajout précieux aux opérations du CN. En espérant que cette transaction inspire tous ceux qui souhaitent trouver une solution de transport économique, durable et environnementale à se tourner vers l’électrification. »

- Marc Bédard, président et fondateur de La Compagnie Électrique Lion

« Le siège social du CN est à Montréal depuis plus de 100 ans et notre entreprise emploie plusieurs milliers de personnes au Québec, nous sommes donc très heureux d’appuyer l’innovation québécoise. Cette entente s’inscrit aussi dans notre engagement à encourager la reprise économique, et à réduire l’empreinte carbonique de la chaîne d’approvisionnement à l’échelle mondiale. Le régime règlementaire mis en place par le gouvernement fédéral assure un environnement propice à de tels investissements. »

- Jean-Jacques Ruest, président-directeur général du CN

À propos du CN

Le CN est un chef de file mondial du transport et un partenaire commercial majeur. Essentiel à l’économie, aux clients et aux collectivités qu’il dessert, le CN achemine annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord. Le CN, en tant que seul chemin de fer à relier les côtes est et ouest du Canada à l’extrémité sud des États-Unis par un réseau ferroviaire de 19 500 milles (31 382 km), ainsi que ses filiales contribuent à la prospérité des collectivités et au commerce durable depuis 1919. Le CN maintient son engagement à l’égard des programmes de responsabilité sociale et l’environnement.

À propos de La Compagnie Électrique Lion

La compagnie électrique Lion est un fabricant innovant de véhicules zéro émission. Nous pensons, concevons et produisons des camions commerciaux urbains 100% électriques de classe 5 à classe 8 et des autobus et minibus tout électriques pour le transport scolaire, adapté et collectif. Lion est un leader en électrification des transports en Amérique du Nord et conçoit, fabrique et assemble tous les composants de ses véhicules: châssis, ensemble batteries, cabines de camions et carrosseries d’autobus.

À la fine pointe des technologies, les véhicules Lion possèdent des caractéristiques uniques, spécialement adaptées aux besoins quotidiens de leurs utilisateurs. Nous sommes convaincus que la transition vers des véhicules entièrement électriques entrainera des améliorations majeures au sein de notre communauté, notre environnement et de notre qualité de vie.