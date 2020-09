Investeringsselskabet Artha Optimum A/S

August 31, 2020 10:52 ET

Selskabsmeddelelse nr. 19, 2020

Holte, 31. august 2020

Halvårsrapport for første halvår 2020 for Investeringsselskabet Artha Optimum A/S

Selskabets ledelse har på dagens bestyrelsesmøde godkendt halvårsrapporten for første halvår af 2020, som hermed offentliggøres.

Halvårsrapporten er ikke revideret.

Halvårsrapporten vil blive gjort tilgængelig på selskabets hjemmeside (www.arthaoptimum.dk).



Spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til:

Kristian V. Myrup, direktør

+45 70 25 00 05

e-mail: info@arthakapitalforvaltning.dk



Med venlig hilsen

Investeringsselskabet Artha Optimum A/S

