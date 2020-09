OTTAWA, 31 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vous devinerez que la pandémie mondiale cette année aura directement influé sur le déroulement de la cérémonie nationale du jour du Souvenir au Monument commémoratif de guerre à Ottawa. Toutefois, La Légion royale canadienne prévoit la tenue d'une cérémonie beaucoup plus modeste, mais très émouvante, qui réunira un maximum de 100 participants.



« L'importance d'une cérémonie en direct honorant nos vétérans et leurs sacrifices s’est imposée comme primordiale par la Légion, surtout en ce 75e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale », de souligner Danny Martin, directeur national de la cérémonie. « Après des mois d’isolation en raison de la pandémie, il est plus que jamais important que la Légion et les leaders de la communauté rendent hommage à nos vétérans. »

Pour la toute première fois toutefois, les spectateurs sont fortement déconseillés d'assister en personne, en raison de l'espace limité et de l'exigence de distanciation physique. Les participants, moins nombreux, devront respecter la distance de 2 m les uns des autres et porter un masque, sauf pour certaines tâches liées à la cérémonie.

Parmi les changements importants prévus pour la commémoration de cette année, notons :

Aucun défilé de vétérans

Aucun défilé de membres des Forces armées canadiennes

Une escorte de drapeaux réduite

Couronnes prépositionnées – Aucun porteur de couronne/assistant ne sera nécessaire

Aucuns membres présents des cadets ou rangers juniors

De pareilles cérémonies de portée réduite seront aussi organisées à travers le pays par de nombreuses filiales de la Légion, et ce, au meilleur de leurs capacités compte tenu des restrictions actuelles. Veuillez au fil des semaines à venir contacter votre filiale locale de la Légion pour plus d’informations. Le Siège national de la Légion continuera de son côté à publier des mises à jour nationales au fur et à mesure que de nouveaux détails seront connus.

La Légion offrira en direct, sur Facebook, la présentation de la cérémonie nationale du jour du Souvenir. D'autres plans de diffusion supplémentaires sont par ailleurs à l'étude.

À propos de La Légion royale canadienne

Créée en 1925, la Légion est la plus grande organisation de soutien aux vétérans et de services communautaires qui soit au Canada. Opérant dans un but non lucratif et d’une portée pancanadienne, la Légion se compose aussi de filiales aux États-Unis, en Europe et au Mexique, et compte quelque 260 000 membres, dont plusieurs contribuent bénévolement beaucoup de temps à leur filiale. La force de la Légion est dans le nombre.

