31.08.2020

Nasdaq Copenhagen A/S og Finanstilsynet

Nicolai Plads 6 Aarhusgade 100

1007 København K 2100 København

Ledende medarbejderes og nærtståendes transaktioner

I henhold til Markedsmisbrugsforordningens artikel 19 skal Prime Office A/S indberette oplysninger om ledende medarbejderes og nærtståendes transaktioner med Prime Office A/S’ aktier i henhold til vedlagte.





Om Prime Office A/S

Prime Office A/S er et børsnoteret selskab, der giver investorer mulighed for at investere i tyske ejendomme. Prime Office A/S har sammensat en portefølje, der består af tre segmenter

bolig-kontor og erhvervsejendomme med hovedvægt i større nordtyske byer.

