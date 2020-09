Conformément à la réglementation en vigueur, Sword Group annonce que son Rapport Financier Semestriel 2020 a été mis à disposition du public.



Il a été transmis à la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) et a également été déposé auprès de la Bourse du Luxembourg.



Il peut être consulté et téléchargé sur le site internet de la société : Rapport Financier Semestriel 2020



Agenda



08/09/2020

Réunion de présentation des Résultats du 1er semestre 2020 (web conférence) INSCRIPTION

22/10/20

Publication du Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2020



A propos de Sword Group



Sword, c’est 2 300+ spécialistes en IT/Digital & Software actifs sur les 5 continents, qui vous accompagnent dans l’évolution de votre organisation à l’ère du numérique.



Depuis 2000, Sword a acquis une solide réputation dans l’édition de logiciels et dans la conduite de projets IT & business complexes en tant que leader de la transformation technologique et digitale.



Avec Sword c’est la garantie d’un engagement de proximité dont le but est d’optimiser vos processus et de valoriser vos données.



Contact Relations Financières : Stéphanie Desmaris



