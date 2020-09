QUEBEC CITY, Sept. 01, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech ®, ein führender Anbieter von ADAS- und AD-Sensortechnologie, freut sich bekanntzugeben, dass Cavonix Ltd. die Sensortechnologie von Leddar™ Pixell für autonome Shuttles und Kunden im Offroad-Lkw-Bereich ausgewählt hat.



Cavonix Ltd. ist ein Technologie-Start-up mit Sitz im Vereinigten Königreich, das eine Reihe von autonomen White-Label-Steuerungssystemen für mehrere Fahrzeughersteller und Technologieunternehmen entwickelt hat. Zusammen mit der Muttergesellschaft Aim Technologies, die weltweit führend in der Motorsportelektronik ist, hat Cavonix kürzlich eine Reihe neuer Technologien für die Bereiche autonome Shuttles, Offroad und Landwirtschaft entwickelt.

LeddarTech vermarktet die einzige wirklich offene, flexible und skalierbare Sensorplattform für alle Automobil- und Mobilitätsanwendungen. Die Plattform liefert wichtige ADAS- und AD-Systemkomponenten sowie anpassbare Referenzlösungen und ermöglicht die Erweiterbarkeit von L1 (Kamera & Radar) auf L5 (mehrere Sensormodalitäten einschließlich LiDAR) bei optimaler Leistung und optimalen Kosten. Zu den Plattformkomponenten gehören ein modularer Software-Stack für Sensorfusion und -wahrnehmung, die LeddarEngine™ (SoCs und Signalverarbeitungssoftware) und LiDAR-Sensoren wie der Leddar Pixell, der für den Mobilitätsmarkt entwickelt wurde und die Technologie der LeddarEngine nutzt.

„Cavonix hat sich für die Technologie von LeddarTech entschieden, da sie unseren Kunden mehr Sicherheit bieten kann“, so Steven Lake, Gründer und CEO. „Die Robustheit und Zuverlässigkeit der Festkörpertechnologie von LeddarTech erfüllt die heutigen anspruchsvollen Mobilitätsbedingungen und macht sie zur Technologie der Wahl, um Kollisionen in Stop-and-Go-Anwendungen zu verhindern, indem Totbereiche eliminiert werden, die von anderen Sensortechnologien nicht erfasst werden können.“ Herr Lake fuhr fort: „Bei Cavonix sind wir bestrebt, robuste Lösungen für reale Anwendungen bereitzustellen – Wissenschaft, die keine Zukunftsmusik ist.“

„Wir freuen uns außerordentlich, dass unsere LiDAR-Lösungen von Cavonix ausgewählt und als vertrauenswürdig eingestuft wurden, um die autonomen Shuttle- und Offroad-Lkw-Kunden des Unternehmens zu unterstützen“, so Frantz Saintellemy, President und COO von LeddarTech. Herr Saintellemy fuhr fort: „Was Cavonix in relativ kurzer Zeit erreichen konnte, ist beeindruckend und wir freuen uns auf die zukünftigen Entwicklungen des Unternehmens mit Technologien von LeddarTech.“ Herr Saintellemy schloss mit der Bemerkung, dass „die Sicherheit von Mobilitätsanwendungen im Mittelpunkt unserer Strategie steht. Unsere Technologie bietet das richtige Gleichgewicht zwischen Leistung und Kosteneffizienz und ist bereits heute einsatzbereit.“

Über Cavonix Ltd.

Cavonix ist spezialisiert auf mobile Autonomie, Navigation und Wahrnehmung für die Entwicklung autonomer Fahrzeuge mit drei Geschäftsfunktionen:

CAVLab ist eine Echtzeit-Entwicklungssoftware zur Steuerung vernetzter autonomer Fahrzeuge.

Mit der CavSense-Fusionsverarbeitung können Fahrzeuge Echtzeitdaten aus ihrer Umgebung erfassen und in kontrollierten Umgebungen navigieren, während sie Routen planen und Hindernissen ausweichen.

Das CavTrak-Telemetriesystem für das Flottenmanagement ermöglicht die Überwachung der gesammelten Daten in Echtzeit und den Austausch zwischen Fahrzeugen und Steuerung.

Die Muttergesellschaft von Cavonix ist die Aim Technologies Group. Aim Technologies entwirft, entwickelt und fertigt erstklassige Datenerfassungs- und Zeitmessgeräte für den Rennsport und beliefert Tausende von Meisterschaften und Rennteams weltweit. Die Produkte von Aim Technology liefern die genauen Daten, die zur Verbesserung der Fahrer- und Fahrzeugleistung erforderlich sind, um Rennen zu gewinnen. Die Lösungen gelten als der De-Facto-Industriestandard in der Datenerfassungstechnologie und bieten doppelte Verwendung für Rennstrecke und Straße. Das Unternehmen verfügt über eine breite Palette von Lösungen, von Displays und Datenloggern bis hin zu Kamerasystemen und Sensoren. Alle Produkte wurden konstruiert, um die Wettbewerbsleistung von Rennteams zu verbessern. Die Lösungen des Unternehmens wurden so entwickelt, dass sie genau auf die Anforderungen ihrer Kunden zugeschnitten sind, immer unter Berücksichtigung der gewünschten Ergebnisse.

Weitere Informationen zu Cavonix finden Sie unter www.cavonix.com und über die Muttergesellschaft Aim Technology Group auf LinkedIn , Twitter , Facebook und Youtube .

Kontakt:

Steven Lake, Director und CEO von Cavonix

+44 (0) 1773-459252

info@cavonix.com

Über LeddarTech

LeddarTech ist führend auf dem Gebiet der Umgebungssensorik für autonome Fahrzeuge und fortgeschrittene Fahrerassistenzsysteme. LeddarTech wurde 2007 gegründet und hat sich zu einem Unternehmen für die umfassende End-to-End-Umgebungssensorik entwickelt, indem es seinen Kunden mit der Sensor-Fusion- und Wahrnehmungsplattform LeddarVision™ die Möglichkeit bietet, kritische Sensorik- und Wahrnehmungsprobleme in der gesamten Wertschöpfungskette des Automobil- und Mobilitätsmarkts zu lösen. LeddarTech liefert eine kostengünstige, skalierbare und vielseitige LiDAR-Entwicklungslösung für Tier-1-2-Systemintegratoren in der Automobilindustrie, die es diesen ermöglicht, Solid-State-LiDAR-Lösungen für den Automobilbereich auf Basis der LeddarEngine™ zu entwickeln. LeddarTech verfügt über 14 Generationen von Solid-State-LiDAR-Lösungen auf Basis der LeddarEngine™-Plattform, die rund um die Uhr in rauen Umgebungen betrieben wird. Diese Plattform wird aktiv in autonomen Shuttles, Lastwagen, Bussen, Lieferfahrzeugen, Smart Cities/Factories und Robotaxi-Anwendungen eingesetzt. Das Unternehmen ist mit über 80 patentierten Technologien (erteilt oder angemeldet) für zahlreiche Innovationen im Bereich hochmoderner Fernerkundungsanwendungen für Automobile und Mobilität verantwortlich, die Fahrerassistenzsysteme und die Möglichkeiten im Bereich des autonomen Fahrens erweitern.

Weitere Informationen über LeddarTech finden Sie unter www.leddartech.com und auf LinkedIn , Twitter , Facebook und YouTube.

Kontakt:

Daniel Aitken, Vice-President, Global Corporate Marketing and Communications, LeddarTech Inc.

Tel.: +1-418-653-9000, Durchwahl 232 daniel.aitken@leddartech.com

