QUÉBEC, 01 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech®, chef de file en matière de technologies de détection pour l’aide à la conduite et la conduite autonome, est fière d’annoncer que Cavonix Ltd. a choisi la technologie de capteurs Leddar™ Pixell pour ses clients du domaine des navettes autonomes et du camionnage hors route.



Cavonix Ltd., une entreprise technologique en démarrage située au Royaume-Uni, a développé un éventail de systèmes de contrôle autonomes de marque blanche pour plusieurs fabricants de véhicules et sociétés technologiques. De concert avec sa société mère Aim Technologies, chef de file mondial de l’électronique pour les sports motorisés, Cavonix a récemment conçu une gamme de nouvelles technologies pour le secteur des navettes autonomes, des véhicules hors route et de l’agriculture.

LeddarTech commercialise la seule plateforme réellement ouverte, flexible et évolutive destinée à toutes les applications automobiles et de mobilité. Cette plateforme propose les composants clés des systèmes avancés d’aide à la conduite et de conduite autonome, ainsi que des solutions de référence personnalisables. Elle permet également l’extensibilité du niveau d’autonomie L1 (caméra et radar) à L5 (plusieurs modalités de capteurs, dont le LiDAR) au meilleur rapport coût-performance. Les composants de la plateforme comprennent un logiciel modulaire de fusion des données de capteurs et de perception environnementale, le LeddarEngine™ (systèmes sur puce et logiciel de traitement de signal), et des capteurs LiDAR, comme le Leddar Pixell qui a été développé pour le marché de la mobilité et utilise la technologie du LeddarEngine.

« Cavonix a opté pour la technologie de LeddarTech en raison de sa capacité à améliorer la sécurité de nos clients », a déclaré Steven Lake, fondateur et chef de la direction. « La robustesse et la fiabilité du LiDAR solid-state de LeddarTech satisfont aux conditions exigeantes de la mobilité d’aujourd’hui, ce qui en fait la technologie de choix pour la prévention des collisions dans les applications avec arrêts fréquents grâce à l’élimination des zones mortes, non couvertes par les autres technologies de détection ». M. Lake a ajouté : « Chez Cavonix, nous nous engageons à fournir des solutions robustes destinées aux applications du monde réel : la science sans la fiction ».

« Nous sommes honorés que nos solutions LiDAR aient été retenues et obtiennent la confiance de Cavonix pour soutenir sa clientèle du domaine des navettes autonomes et du camionnage hors route », a fait remarquer Frantz Saintellemy, président et chef de l’exploitation de LeddarTech. M. Saintellemy a ensuite poursuivi : « Ce que Cavonix a accompli en relativement peu de temps est impressionnant, et nous sommes impatients de voir les réalisations qu’elle accomplira au moyen des technologies de LeddarTech ». Il a conclu ainsi : « Rendre les applications de mobilité plus sûres s’inscrit dans notre ADN. Notre technologie offre le meilleur rapport coût-efficacité, et elle est prête à être déployée immédiatement ».

À propos de Cavonix Ltd.

Cavonix se spécialise dans l’autonomie mobile, la navigation et la perception et dans le développement de véhicules autonomes suivant trois fonctions opérationnelles :

CAVLab est un logiciel de développement en temps réel pour le contrôle de véhicules autonomes connectés.

Le traitement de la fusion de données CavSense permet aux véhicules de recueillir des données en temps réel sur leur environnement et de naviguer dans des milieux contrôlés tout en planifiant l’itinéraire et en évitant les obstacles.

Le système de télémesure CavTrak pour la gestion des parcs automobiles permet le suivi en temps réel des données recueillies et leur partage entre les véhicules et le centre de contrôle.

La société mère de Cavonix est le groupe Aim Technologies. Ce dernier conçoit, développe et fabrique des équipements d’enregistrement de données et de chronométrage de classe mondiale destinés à l’industrie de la course. Les produits de Aim Technologies sont conçus pour fournir les données de haute précision nécessaires à l’amélioration des performances tant du coureur automobile que du véhicule afin de remporter des courses. Ses solutions, adaptées à la piste et à la route, s’imposent comme une référence dans l’industrie en matière de technologie d’acquisition de données. Son éventail de produits s’étend des affichages aux enregistreurs de données, en passant par les systèmes de caméras et les capteurs. Tous les produits de Aim Technologies sont conçus pour améliorer la compétitivité des équipes sportives, et les solutions développées sont toujours adaptées aux exigences précises de ses clients, quelles qu’elles soient.

Renseignements complémentaires relativement à Cavonix disponibles sur www.cavonix.com et relativement à sa société mère, le groupe Aim Technologies, sur LinkedIn, Twitter, Facebook et YouTube.

À propos de LeddarTech

LeddarTech est un acteur de premier plan des solutions de détection environnementale pour les véhicules autonomes et les systèmes avancés d’aide à la conduite. Fondée en 2007, LeddarTech a évolué pour devenir une entreprise active dans les solutions de détection environnementale intégrées de bout en bout. Ces solutions permettent à ses clients de résoudre des défis critiques en matière de détection et de perception tout au long de la chaîne de valeur des segments de marché automobile et mobilité grâce à sa plateforme de fusion de données de capteurs et de perception LeddarVision™. LeddarTech propose aux intégrateurs de systèmes automobiles de rang 1 et 2 une solution de développement de LiDAR efficace, extensible et polyvalente qui leur permet de développer des LiDARs solid-state de classe automobile sur la base du LeddarEngine™. LeddarTech a mis au point 14 générations de LiDARs solid-state axés sur la plateforme LeddarEngine, qui fonctionnent 24/7 dans des environnements difficiles. Cette plateforme est activement déployée dans des navettes autonomes, des camions, des autobus, des véhicules de livraison, des robotaxis et des applications pour villes ou usines intelligentes. Détentrice de plus de 80 technologies brevetées (brevets accordés ou en instance), la société a contribué à plusieurs innovations liées à des applications de télédétection de pointe destinées au marché automobile et de la mobilité et qui améliorent les capacités des systèmes d’aide à la conduite et de conduite autonome.

