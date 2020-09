QUEBEC CITY, Sept. 01, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- A LeddarTech ®, líder em tecnologia de sensores ADAS e AD, tem o prazer de anunciar que a Cavonix Ltd. selecionou a tecnologia de sensores Pixell Leddar™ para seus clientes autônomos de transporte e caminhões off-road.



A Cavonix Ltd. é uma start-up de tecnologia com sede no Reino Unido que desenvolveu uma gama de sistemas de controle autônomo de marca branca para vários fabricantes de veículos e empresas de tecnologia. Juntamente com sua empresa controladora Aim Technologies, líderes mundiais em eletrônica de esportes motorizados, a Cavonix desenvolveu recentemente uma gama de novas tecnologias para os setores de transporte autônomo, off-road e agricultura.

A LeddarTech comercializa a única plataforma de detecção verdadeiramente aberta, flexível e escalável para todas as aplicações automotivas e de mobilidade. A plataforma oferece componentes-chave do sistema ADAS e AD, e soluções de referência personalizáveis, e permite a expansão de L1 (câmera e radar) para L5 (várias modalidades de sensores, incluindo LiDAR) com desempenho e custo ideais. Os componentes da plataforma incluem uma pilha de software de fusão e percepção de sensor modular, o LeddarEngine™ (SoCs e software de processamento de sinal) e sensores LiDAR como o Leddar Pixell, desenvolvido para o mercado de mobilidade e que exibe a tecnologia do LeddarEngine.

“A Cavonix escolheu a tecnologia da LeddarTech por sua capacidade de oferecer maior segurança para nossos clientes”, disse Steven Lake, Fundador e CEO. A robustez e confiabilidade da tecnologia de estado sólido da LeddarTech atendem às exigentes condições de mobilidade atuais e a tornam a tecnologia preferida para evitar colisões, especialmente em um ambiente industrial onde o tráfego de pedestres e de veículos é menos controlado do que em um ambiente urbano. O Sr. Lake continuou: “Na Cavonix, estamos comprometidos em fornecer soluções robustas para aplicações do mundo real – a ciência sem ficção.”

“Estamos honrados pelo fato de nossas soluções LiDAR terem sido selecionadas e aceitas pela Cavonix para apoiar seus clientes autônomos de transporte e caminhões off-road”, disse Frantz Saintellemy, Presidente e COO da LeddarTech. O Sr. Saintellemy continuou: “É impressionante o que a Cavonix foi capaz de alcançar em um período relativamente curto de tempo, e estamos preparados para seus futuros desenvolvimentos com as tecnologias LeddarTech.” O Sr. Saintellemy disse ainda que: "A nossa estratégia está centrada no aumento da segurança das aplicações de mobilidade. Nossa tecnologia oferece o equilíbrio certo entre o desempenho e o custo-benefício e está pronta para ser implantada hoje mesmo.”

Sobre a Cavonix Ltd.

A Cavonix é especializada em autonomia, navegação e percepção móvel para o desenvolvimento de veículos autônomos com três funções de negócios:

CAVLab é um software de desenvolvimento em tempo real para controle de veículos autônomos conectados.

O processamento de fusão CavSense permite que os veículos coletem dados em tempo real dos seus arredores para que eles possam navegar em ambientes controlados enquanto planejam e evitam obstáculos.

O sistema de telemetria de gerenciamento de frota CavTrak permite que os dados coletados sejam monitorados em tempo real e compartilhados entre os veículos e o controle.

A empresa controladora da Cavonix é a Aim Technologies Group. A Aim Technologies projeta, desenvolve e fabrica equipamentos de registro de dados e de cronometragem de corrida de classe mundial para milhares de campeonatos e equipes de corrida em todo o mundo. Os produtos da Aim Technology são projetados para fornecer os dados precisos necessários para melhorar o desempenho do piloto e do veículo, e ganhar corridas. As soluções são altamente consideradas como o padrão da indústria de fato na tecnologia de aquisição de dados e oferecem dupla utilização para pistas e estradas. Com uma ampla gama de soluções, desde monitores e registradores de dados até sistemas de câmeras e sensores. Todos os produtos são projetados para melhorar o desempenho competitivo das equipes de corrida, e suas soluções são desenvolvidas para serem adaptadas às necessidades exatas dos clientes, sempre com seus resultados desejados em mente.

Para mais informação sobre a Cavonix, visite www.cavonix.com e a empresa controladora Aim Technology Group no LinkedIn , Twitter , Facebook , e YouTube .

Sobre a LeddarTech

A LeddarTech é líder em soluções de detecção ambiental para veículos autônomos e sistemas avançados de assistência ao motorista. Fundada em 2007, a LeddarTech evoluiu, tornando-se uma empresa abrangente de sensoriamento ambiental completo, permitindo que os clientes resolvam desafios essenciais de sensoriamento e percepção em toda a cadeia de valor dos segmentos do mercado automotivo e de mobilidade, com a sua plataforma de sensor-fusão e percepção LeddarVision™. A LeddarTech oferece uma solução de desenvolvimento LiDAR rentável, escalável e versátil para integradores de sistemas automotivos Tier 1-2 para que eles possam desenvolver LiDARs de estado sólido de grau automotivo com base na LeddarEngine™. A LeddarTech tem 14 gerações de LiDARs em estado sólido com base na plataforma LeddarEngine operando 24/7 em ambientes adversos. Esta plataforma é implantada ativamente em shuttles autônomos, caminhões, ônibus, veículos de entrega, cidades/fábricas inteligentes e aplicativos robotaxi. A empresa é responsável por muitas inovações de aplicações com sensor remoto automotivos e de mobilidade avançadas, com mais de 80 tecnologias ADAS aprimoradas patenteadas (concedidas ou pendentes), e capacidade de condução autônoma.

Para mais informação sobre a LeddarTech, visite www.leddartech.com e LinkedIn , Twitter , Facebook , e YouTube.

