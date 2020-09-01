魁北克市, Sept. 01, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- ADAS和AD传感器技术领域的领先企业 LeddarTech ®很高兴地宣布， Cavonix Ltd. 选择 Leddar™ Pixell 传感器技术为其自动驾驶通勤车和非公路卡车客户提供支持。



Caconix Ltd.是一家总部位于英国的技术初创企业，为多家汽车制造商和技术公司开发了一系列白标自动控制系统。Cavonix与其母公司Aim Technologies（赛车电子产品领域的世界领导者）一道，最近开发出了一系列适用于自动驾驶通勤车、非公路和农业领域的新技术。

LeddarTech提供适合所有汽车和出行应用的唯一真正开放、灵活、可扩展的传感平台。该平台提供关键的ADAS和AD系统组件以及可定制的标准解决方案，并以最佳性能和成本实现从L1（摄像机和雷达）到L5（包括LiDAR的多种传感器模式）的可扩展性。平台组件包括模块化传感器融合和感知软件堆栈、LeddarEngine™（SoC和信号处理软件）以及LiDAR传感器（如为出行市场开发、展示LeddarEngine技术的Leddar Pixell）。

“Cavonix选择LeddarTech的技术是因为它能够为客户提供更高的安全性，”创始人兼首席执行官Steven Lake表示。LeddarTech的固态技术稳健、可靠，可以满足当今严苛的出行条件，并且消除了其他传感技术留下的盲区，是在停车启动应用中防碰撞的首选技术。Lake先生继续说道：“在Cavonix，我们致力于为现实世界的应用提供强大的解决方案——科学无虚构。”

“很荣幸Cavonix信任并选择我们的LiDAR解决方案来支持其自动驾驶通勤车和非公路卡车客户，” LeddarTech总裁兼首席运营官Frantz Saintellemy表示。Saintellemy先生继续说道：“Cavonix在相对较短的时间内取得的成就令人刮目相看，我们期待着他们未来利用LeddarTech技术取得更大进步。” Saintellemy先生总结道：“使出行应用更安全是我们战略的核心。我们的技术实现了性能和成本效益的完美平衡，现在就可以部署了。”

关于Cavonix Ltd.

Caconix专注于出行自动驾驶、导航和感知技术，其产品适用于开发具有以下三大业务功能的自动驾驶汽车：

CAVLab是用于控制联网自动驾驶汽车的实时开发软件。

CavSense融合处理技术使得车辆能够从周围环境收集实时数据，并且车辆可以在受控环境中导航，同时进行路线规划和避开障碍物。

CavTrak车队管理遥测系统允许实时监控收集的数据，并在车辆和控制系统之间共享。

Caconix的母公司是Aim Technologies Group。Aim Technologies致力于设计、开发和制造世界级的比赛数据记录和计时设备，为全球成千上万的锦标赛和比赛团队提供服务。Aim Technology的产品旨在提供精确的数据，以提升车手的表现和车辆的性能，从而赢得比赛。其解决方案已被广泛视为数据采集技术的实际行业标准，对赛道用车和公路车辆均适用。公司提供范围广泛的各种解决方案，从显示器和数据记录仪到摄像机系统和传感器。所有产品均经过精心设计，可提升比赛团队的竞争力；其解决方案均根据客户的确切需求而开发，旨在帮助客户取得期望的结果。

有关Cavonix的更多信息，请访问 www.cavonix.com 或关注母公司 Aim Technology Group 的 LinkedIn 、 Twitter 、 Facebook 和 YouTube 帐号。

联系人：

Steven Lake，Cavonix董事兼首席执行官

+44 (0) 1773-459252

info@cavonix.com

关于LeddarTech

LeddarTech是自动驾驶车辆和高级驾驶辅助系统环境感应解决方案的领先企业。LeddarTech成立于2007年，通过其LeddarVision™传感器融合和感知平台，帮助客户解决汽车和出行细分市场整个价值链上的关键感应和感知挑战，现已发展成为一家综合性的端到端环境感应公司。LeddarTech为1-2级汽车系统集成商提供具有成本效益、可扩展、多功能的LiDAR开发解决方案，使得他们能够在LeddarEngine™的基础上开发汽车级固态LiDAR。LeddarTech拥有基于在恶劣环境中全天候运行的LeddarEngine平台的14代固态LiDAR。此平台被广泛部署在自动穿梭车、卡车、公交车、配送车、智能城市/工厂和机器人出租车应用中。公司为尖端汽车和出行遥感应用提供了多项创新，其80多项专利技术（已授予或申请中）提升了ADAS及自动驾驶性能。

要获知有关LeddarTech的更多信息，请访问 www.leddartech.com ，或者在 LinkedIn 、 Twitter 、 Facebook 和 YouTube上关注我们。

联系人：

Daniel Aitken，LeddarTech Inc.企业全球营销和传播副总裁

电话：+ 1-418-653-9000转232

daniel.aitken@leddartech.com

Leddar、LeddarTech、LeddarEngine、LeddarVision、LeddarSP、LeddarCore、VAYADrive、VayaVision和相关徽标是LeddarTech Inc及其子公司的商标或注册商标。所有其他品牌、产品名称和标志都是或可能是商标或注册商标，用于标示各自所有者的产品或服务。