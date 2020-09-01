魁北克城市, Sept. 01, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech ® 作為 ADAS 及 AD 感應器技術的領導者，欣然宣佈 Cavonix Ltd. 剛為其無人駕駛穿梭巴士及越野貨車客戶選擇了 Leddar™ Pixell 的感應器技術。



Cavonix Ltd. 是一家總部位於英國的科技新創公司，為多家汽車製造商和技術公司開發一系列白標自動控制系統。Cavonix 與其母公司 Aim Technologies 同是賽車運動電子產品的全球領導者，最近為自動穿梭巴士、越野及農業界開發了一系列新技術。

LeddarTech 為惟一適用於所有汽車和流動應用程式的真正開放、靈活及可擴展的感應平台進行營銷工作。該平台提供關鍵的 ADAS 與 AD 系統組件並可自訂的參考解決方案，以最佳性能和成本從 L1（相機和雷達）擴展至 L5（包括LiDAR在內的多種感應器形式）。平台組件包括一個組合式感應器融合與感知軟件堆疊、LeddarEngine™（SoC 及訊號處理軟件），以及專為流動市場開發及展示 LeddarEngine 技術的 LiDAR 感應器（如 Leddar Pixell）。

公司創辦人兼行政總裁 Steven Lake 表示：「Cavonix 選擇 LeddarTech 的技術，因為他們可為我們的客戶提供更高的安全性。LeddarTech 的固態技術之堅固性及可靠性滿足當今嚴苛的出行條件，並通過消除其他感應技術留下的無訊號區，使其成為防止停頓和走動應用程式中發生碰撞的首選技術。」 Lake 先生繼續說：「在 Cavonix，我們致力為現實世界的應用程式提供有科學證據支持的解決方案，絕不花假。」

LeddarTech 主席兼行政總裁 Frantz Saintellemy 表示：「我們很榮幸選擇了並信任我們的 LiDAR 解決方案，以支持無人駕駛穿梭巴士及越野貨車客戶。Saintellemy 先生繼續說：「Cavonix 在短期內取得的卓越成就令人印象深刻，我們期待他們使用 LeddarTech 技術取得更多未來發展。」 Saintellemy 先生總結說：「使流動應用程式更安全是公司策略的核心。我們的技術在性能及成本效益之間取得適當的平衡，也可以在今天進行部署。」

關於 Cavonix Ltd.

Caponix 專注於流動自主、導航及感知，以開發具有三個業務功能的無人駕駛汽車：

CAVLab 是用於控制連接無人駕駛汽車的實時開發軟件。

CavSense 融合處理允許汽車收集四周環境的實時資料，並使汽車能在受控環境中導航，同時進行路線規劃並避開障礙物。

CavTrak 車隊管理遙測系統允許實時監測收集的數據，並在車輛和操控之間分享數據。

Cavonix 的母公司是 Aim Technologies Group。Aim Technologies 專於設計、開發和製造世界一流的賽車數據記錄和計時設備，為全球成千上萬的錦標賽和賽車隊提供服務。Aim Technology 產品經過精心設計，旨在提供改善駕駛者和汽車性能以贏得比賽所需的準確數據。該解決方案在數據採集技術中被廣泛視為實際上的行業標準，並可在軌道以及道路上雙重使用。憑藉廣泛的解決方案，從顯示器和資料記錄器到攝像頭系統以至感應器。所有產品均經過精心設計以增強賽車隊的競爭成績，其解決方案的開發旨在根據客戶的確切要求度身定制，並時刻考慮他們所期望的結果。

如欲了解更多有關 Cavonix 的資訊，請瀏覽 www.cavonix.com 並關注母公司 Aim Technology Group ： LinkedIn 、 Twitter 、 Facebook 和 YouTube 。

聯絡人：

Steven Lake，Cavonix 董事兼行政總裁

+44 (0) 1773-459252

info@cavonix.com

關於 LeddarTech

LeddarTech 是無人駕駛汽車及先進駕駛員輔助系統的環境感應解決方案的領導者。LeddarTech 成立於 2007 年，已發展成為一家全面的端點對端點環境感應公司，其客戶可以透過其 LeddarVision™ 解決汽車及移動市場整個價值鏈中關鍵的感應以及感知挑戰。LeddarTech 為 1-2 級汽車系統集成器商提供了划算、可擴展的多功能 LiDAR 開發解決方案，使其能夠根據 LeddarEngine™ 開發汽車級固態 LiDAR。LeddarTech 擁有根據 LeddarEngine 平台的 14 代固態 LiDAR，其可在惡劣的環境中全天候運行。該平台已積極在無人駕駛穿梭工具、貨車、巴士、送貨車、智慧城市／工廠以及無人駕駛的士等部署應用程式。我們公司負責尖端的流動遙控應用程式等多項創新， 其超過 80 項的專利技術（已授予或申請中）提高 ADAS 及無人駕駛能力。

欲知更多關於 LeddarTech 的資訊，請瀏覽 www.leddartech.com 、我們的 LinkedIn 、 Twitter 、 Facebook 及 YouTube 頻道。

聯絡人：

Daniel Aitken，LeddarTech Inc. 全球企業營銷及傳播副總裁

電話：+ 1-418-653-9000（內線：232）

daniel.aitken@leddartech.com

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